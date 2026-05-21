Сирський оголосив нову стратегію ЗСУ: Україна змінює правила війни проти Росії

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що українська армія переходить до нової моделі ведення війни проти Росії. Головними завданнями залишаються утримання позицій, завдання максимальних втрат ворогові та поступове відновлення контролю над окупованими територіями. Про це Сирський повідомив після засідання Військового комітету ЄС, де надав партнерам поточну ситуацію на фронті.

Олександр Сирський. Фото: з відкритих джерел

За його словами, незважаючи на складну обстановку та обмежені ресурси, українським силам вдалося зірвати стратегічні плани Кремля як у минулому році, так і під час нинішньої кампанії.

Головком наголосив, що Україна більше не робить ставку виключно на класичну "війну на виснаження". Натомість ЗСУ активно переходять до асиметричної стратегії, яка передбачає точкові удари по найуразливіших місцях російської армії.

Серед ключових завдань Сирський назвав зупинку просування російських військ, ефективні контратаки, удари по тиловій інфраструктурі супротивника та захист українського неба. Особлива увага приділяється операціям у глибині території Росії, де українські сили намагаються руйнувати логістику, склади та військові об'єкти.

Одним із головних інструментів нової тактики стали безпілотні системи. За словами Сирського, українські дрони активно діють одразу у трьох напрямках – у повітрі, на землі та на морі. Саме підрозділи безпілотних систем зараз завдають значної частини втрат російської армії.

Головком також розкрив показник ефективності ударних екіпажів Сил безпілотних систем: у середньому один екіпаж знищує до 15 російських військових щомісяця.

На тлі затяжної війни Київ все активніше робить ставку на технологічну перевагу, намагаючись компенсувати чисельну перевагу армії РФ сучасними розробками та високоточною зброєю.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Сирський розкрив співвідношення втрат України та РФ у війні.



