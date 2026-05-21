Сырский объявил новую стратегию ВСУ: Украина меняет правила войны против России

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что украинская армия переходит к новой модели ведения войны против России. Главными задачами остаются удержание позиций, нанесение максимальных потерь врагу и постепенное восстановление контроля над оккупированными территориями. Об этом Сырский сообщил после заседания Военного комитета ЕС, где представил партнерам текущую ситуацию на фронте.

Александр Сырский. Фото: из открытых источников

По его словам, несмотря на сложную обстановку и ограниченные ресурсы, украинским силам удалось сорвать стратегические планы Кремля как в прошлом году, так и во время нынешней кампании.

Главком подчеркнул, что Украина больше не делает ставку исключительно на классическую “войну на истощение”. Вместо этого ВСУ активно переходят к асимметричной стратегии, которая предусматривает точечные удары по наиболее уязвимым местам российской армии.

Среди ключевых задач Сырский назвал остановку продвижения российских войск, эффективные контратаки, удары по тыловой инфраструктуре противника и защиту украинского неба. Особое внимание уделяется операциям в глубине территории России, где украинские силы пытаются разрушать логистику, склады и военные объекты.

Одним из главных инструментов новой тактики стали беспилотные системы. По словам Сырского, украинские дроны активно действуют сразу в трех направлениях – в воздухе, на земле и на море. Именно подразделения беспилотных систем сейчас наносят значительную часть потерь российской армии.

Главком также раскрыл показатель эффективности ударных экипажей Сил беспилотных систем: в среднем один экипаж уничтожает до 15 российских военных ежемесячно.

На фоне затяжной войны Киев все активнее делает ставку на технологическое преимущество, пытаясь компенсировать численное превосходство армии РФ современными разработками и высокоточным оружием.

Читайте также на портале "Комментарии" — Сырский раскрыл соотношение потерь Украины и РФ в войне.



