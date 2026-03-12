Сирський лякає: до якої чисельності рф планує збільшити військо вже до 1 квітня

Росія планує суттєво наростити свої підрозділи безпілотних систем і довести їхню чисельність до 101 тисячі військових вже до 1 квітня.

Рф хоче збільшити війська безпілотних систем

Про це повідомив головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський.

За його словами, російська військова промисловість також значно наростила виробництво дронів. Наразі РФ може виготовляти понад 19 тисяч FPV-дронів на добу.

Водночас українські військові зберігають перевагу у застосуванні безпілотників на полі бою.

Зокрема, лише у лютому українські дрони атакували понад 105 тисяч російських цілей.

Крім того, FPV-дрони на оптоволокні вразили понад 4 тисячі позицій операторів безпілотників російської армії.

За словами Сирського, у підрозділах ЗСУ також створюють спеціальні взводи перехоплювачів безпілотників, які мають посилити боротьбу з ворожими БпЛА.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у Силах оборони України добровольці все частіше обирають технічні спеціальності — від роботи з безпілотниками до ремонту озброєння.

Як повідомили у Міністерстві оборони України, однією з ключових переваг системи рекрутингу є можливість кандидата самостійно обрати не лише підрозділ, а й конкретну військову спеціальність. Завдяки цьому людина може прийти на посаду, де її цивільний досвід і навички вже допомагають ефективно виконувати військові завдання. За даними 1-го Центру рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ, у січні та лютому 2026 року добровольці найчастіше обирали такі спеціальності: Оператори та пілоти БпЛА — близько 33%. Кожен третій кандидат обирає роботу з безпілотниками, які використовуються для розвідки, спостереження, коригування артилерії та ударів по противнику.

