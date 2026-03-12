Сырский пугает: до какой численности Россия планирует увеличить войско уже к 1 апреля

Россия планирует существенно нарастить свои подразделения беспилотных систем и довести их численность до 101 тысяч военных уже к 1 апреля.

Россия хочет увеличить войска беспилотных систем

Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский.

По его словам, российская военная промышленность также значительно нарастила производство дронов. Сейчас РФ может производить более 19 тысяч FPV-дронов в сутки.

В то же время, украинские военные сохраняют преимущество в применении беспилотников на поле боя.

В частности, только в феврале украинские дроны атаковали более 105 тысяч российских целей.

Кроме того, FPV-дроны на оптоволокне поразили более 4 тысяч позиций операторов беспилотников российской армии.

По словам Сырского, в подразделениях ВСУ также создают специальные взводы перехватчиков беспилотников, которые должны усилить борьбу с враждебными БПЛА.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в Силах обороны Украины добровольцы все чаще выбирают технические специальности — от работы с беспилотниками до ремонта вооружения.

Как сообщили в Министерстве обороны Украины, одним из ключевых преимуществ системы рекрутинга есть возможность кандидата самостоятельно выбрать не только подразделение, но и конкретную военную специальность. Благодаря этому человек может прийти на должность, где его гражданский опыт и навыки уже помогают эффективно выполнять военные задачи. По данным 1-го Центра рекрутинга Сухопутных войск ВСУ, в январе и феврале 2026 добровольцы чаще всего выбирали следующие специальности: Операторы и пилоты БпЛА — около 33%. Каждый третий кандидат выбирает работу с беспилотниками, которые используются для разведки, наблюдения, корректировки артиллерии и ударов по противнику.

