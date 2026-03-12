logo

Главная Новости Общество Война с Россией Сырский пугает: до какой численности Россия планирует увеличить войско уже к 1 апреля
Сырский пугает: до какой численности Россия планирует увеличить войско уже к 1 апреля

Россия планирует увеличить численность войск беспилотных систем до 101 тысяч военных, заявил Александр Сырский

12 марта 2026, 22:20
Автор:
Ткачова Марія

Россия планирует существенно нарастить свои подразделения беспилотных систем и довести их численность до 101 тысяч военных уже к 1 апреля.

Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский.

По его словам, российская военная промышленность также значительно нарастила производство дронов. Сейчас РФ может производить более 19 тысяч FPV-дронов в сутки.

В то же время, украинские военные сохраняют преимущество в применении беспилотников на поле боя.

В частности, только в феврале украинские дроны атаковали более 105 тысяч российских целей.

Кроме того, FPV-дроны на оптоволокне поразили более 4 тысяч позиций операторов беспилотников российской армии.

По словам Сырского, в подразделениях ВСУ также создают специальные взводы перехватчиков беспилотников, которые должны усилить борьбу с враждебными БПЛА.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в Силах обороны Украины добровольцы все чаще выбирают технические специальности — от работы с беспилотниками до ремонта вооружения.
Как сообщили в Министерстве обороны Украины, одним из ключевых преимуществ системы рекрутинга есть возможность кандидата самостоятельно выбрать не только подразделение, но и конкретную военную специальность. Благодаря этому человек может прийти на должность, где его гражданский опыт и навыки уже помогают эффективно выполнять военные задачи. По данным 1-го Центра рекрутинга Сухопутных войск ВСУ, в январе и феврале 2026 добровольцы чаще всего выбирали следующие специальности: Операторы и пилоты БпЛА — около 33%. Каждый третий кандидат выбирает работу с беспилотниками, которые используются для разведки, наблюдения, корректировки артиллерии и ударов по противнику.



Источник: https://t.me/osirskiy/1403
