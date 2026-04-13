"Сирський цього не розуміє": Кротевич вказав на недоліки головнокомандувача ЗСУ

Slava Kot
Колишній начальник штабу 12-ї бригади "Азов" Богдан Кротевич виступив із різкою критикою системи військового управління в Україні та підходів нинішнього головнокомандувача Олександра Сирського. За його словами, в Україні взагалі не має бути головкома ЗСУ.
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото з відкритих джерел
Богдан Кротевич в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявив, що проблема полягає не лише в окремих рішеннях Сирського, а у самій структурі військового керівництва.
На його переконання, ефективна модель передбачає, що політичне керівництво визначає стратегічні цілі, а військове відповідає за їх реалізацію. Окремо Кротевич розкритикував підхід Сирського до прийняття рішень на фронті.
