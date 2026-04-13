Головна Новини Суспільство Війна з Росією "Сирський цього не розуміє": Кротевич вказав на недоліки головнокомандувача ЗСУ
"Сирський цього не розуміє": Кротевич вказав на недоліки головнокомандувача ЗСУ

Богдан Кротевич заявив про системні недоліки у керівництві ЗСУ та розкритикував підходи головнокомандувача Олександра Сирського.

13 квітня 2026, 14:15
Колишній начальник штабу 12-ї бригади "Азов" Богдан Кротевич виступив із різкою критикою системи військового управління в Україні та підходів нинішнього головнокомандувача Олександра Сирського. За його словами, в Україні взагалі не має бути головкома ЗСУ.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото з відкритих джерел

Богдан Кротевич в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявив, що проблема полягає не лише в окремих рішеннях Сирського, а у самій структурі військового керівництва. 

"Я — абсолютний противник посади головнокомандувача. Вважаю, що в Україні повинен бути начальник Генерального штабу і все… Якщо прибрати позицію Головнокомандувача і лишити начальника Генерального штабу, підхід буде трішечки інший. Звичайно, начальник ГШ в теорії може перетворитися фактично на Головнокомандувача, але все одно це про інший підхід у роботі", — вважає Кротевич. 

На його переконання, ефективна модель передбачає, що політичне керівництво визначає стратегічні цілі, а військове відповідає за їх реалізацію. Окремо Кротевич розкритикував підхід Сирського до прийняття рішень на фронті.

"У моєму нормальному розумінні президент і є головнокомандувачем, який ставить задачі, а начальник Генерального штабу повинен думати, як їх вирішити. От і все! Тобто рівень головкома – це не відправити роту, наприклад, закривати Покровськ. Сирський просто цього не розуміє", — сказав Кротевич.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Сирський назвав стимул для ухилянтів йти до війська.

Також "Кометнарі" писали, що народна депутатка Мар'яна Безугла поширила фото Сирського з натяком на його звільнення.



Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://censor.net/ua/news/3610188/krotevych-pro-posadu-golovkoma-zsu-maye-buty-nachalnyk-genshtabu
