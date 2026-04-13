Война с Россией "Сырский этого не понимает": Кротевич указал на недостатки главнокомандующего ВСУ
НОВОСТИ

"Сырский этого не понимает": Кротевич указал на недостатки главнокомандующего ВСУ

Богдан Кротевич заявил о системных недостатках в руководстве ВСУ и раскритиковал подходы главнокомандующего Александра Сырского.

13 апреля 2026, 14:15
Slava Kot

Бывший начальник штаба 12-й бригады "Азов" Богдан Кротевич выступил с резкой критикой системы военного управления в Украине и подходов нынешнего главнокомандующего Александра Сырского. По его словам, в Украине вообще не должно быть главкома ВСУ.

"Сырский этого не понимает": Кротевич указал на недостатки главнокомандующего ВСУ

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото из открытых источников

Богдан Кротевич в интервью Цензор.НЕТ заявил, что проблема заключается не только в отдельных решениях Сырского, но и в самой структуре военного руководства.

"Я – абсолютный противник должности главнокомандующего. Считаю, что в Украине должен быть начальник Генерального штаба и все… Если убрать позицию Главнокомандующего и оставить начальника Генерального штаба, подход будет немного другой. Конечно, начальник ГШ в теории может превратиться фактически в Главнокомандующего, но все равно это об ином подходе в работе", – считает Кротевич.

По его мнению, эффективная модель предполагает, что политическое руководство определяет стратегические цели, а военное отвечает за их реализацию. Отдельно Кротевич подверг критике подход Сырского к принятию решений на фронте.

"В моем нормальном понимании президент и является главнокомандующим, который ставит задачи, а начальник Генерального штаба должен думать, как их решить. Вот и все! То есть уровень главкома – это не отправить роту, например, закрывать Покровск. Сырский просто этого не понимает", — сказал Кротевич.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Сырский назвал стимул для уклонистов идти в армию.

Также "Кометнари" писали, что народная депутат Марьяна Безуглая распространила фото Сырского с намеком на его увольнение.



Источник: https://censor.net/ua/news/3610188/krotevych_pro_posadu_golovkoma_zsu_maye_buty_nachalnyk_genshtabu
