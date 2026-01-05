Сирський анонсував нові зміни у базовій загальновійськовій підготовці

У Збройних силах України планують оновити підходи до проведення базової загальновійськової підготовки (БЗВП).

Олександр Сирський. Фото: з відкритих джерел

Основний акцент робитимуть не на масовості навчання, а на його якості. Паралельно передбачається посилення Школи інструкторів Сухопутних військ. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

За його словами, упродовж 2025 року кількість інструкторського складу в навчальних центрах збільшилася на 13%. Базову підготовку було розгорнуто на базі бойових бригад, а тривалість і навчальні програми адаптовано до реалій сучасних бойових дій. Водночас, за оцінкою головкома, існують і проблемні моменти.

"Потенціал підготовки в навчальних центрах використовується не повною мірою, а якість базової підготовки в багатьох бригадах потребує підвищення. Маємо навчати й залучати більше грамотних, справді фахових інструкторів із практичним досвідом бойових дій", — зазначив Сирський.

У зв’язку з цим командування визначило пріоритетом саме якість навчання. За результатами щомісячної наради з питань підготовки ухвалено рішення проводити БЗВП у тилових районах бригад лише в обсягах, необхідних для повноцінного та безпечного вишколу особового складу.

Головнокомандувач також повідомив, що Генеральний штаб ЗСУ здійснить додаткову перевірку дотримання цих вимог на місцях.

Як приклад ефективної організації базової підготовки Сирський відзначив 28-му окрему механізовану бригаду. За його словами, у підрозділі запроваджені високі стандарти навчання, функціонує сучасний полігон, використовуються актуальні методики підготовки та створена потужна матеріально-технічна база.

Окремо головком зупинився на розвитку Школи інструкторів Сухопутних військ. Структура вже створена та поступово нарощує спроможності, однак ключовою проблемою залишається залучення досвідчених військових на інструкторські посади.

"Відповідні рішення будуть знайдені. Також опрацьовуємо питання додаткового фінансового стимулювання інструкторів у бойових бригадах", — додав Сирський.

Як писав портал "Коментарі", у 2025 році значно покращився стан інженерного обладнання оборонних рубежів та системи захисту від дронів. Зокрема, було проведено масштабні роботи з підготовки населених пунктів до оборони. Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський на своїй сторінці в Telegram. Він підкреслив, що ці заходи повинні продовжувати здійснюватися в системному та послідовному порядку.