Сырский анонсировал новые изменения в базовой общевойсковой подготовке

В Вооруженных силах Украины планируется обновить подходы к проведению базовой общевойсковой подготовки (БОВП).

Основной акцент будут делать не на массовости обучения, а на его качестве. Параллельно предполагается усиление Школы инструкторов Сухопутных войск. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

По его словам, за 2025 год количество инструкторского состава в учебных центрах увеличилось на 13%. Базовая подготовка была развернута на базе боевых бригад, а продолжительность и учебные программы адаптированы к реалиям современных боевых действий. В то же время, по оценке главкома, есть и проблемные моменты.

"Потенциал подготовки в учебных центрах используется не в полной мере, а качество базовой подготовки во многих бригадах нуждается в повышении. Должны обучать и привлекать больше грамотных, действительно профессиональных инструкторов с практическим опытом боевых действий", — отметил Сырский.

В этой связи командование определило приоритетом именно качество обучения. По результатам ежемесячного совещания по вопросам подготовки принято решение проводить БОВП в тыловых районах бригад только в объемах, необходимых для полноценной и безопасной подготовки личного состава.

Главнокомандующий также сообщил, что Генеральный штаб ВСУ проведет дополнительную проверку соблюдения этих требований на местах.

В качестве примера эффективной организации базовой подготовки Сырский отметил 28-ю отдельную механизированную бригаду. По его словам, в подразделении введены высокие стандарты обучения, функционирует современный полигон, используются актуальные методики подготовки и создана мощная материально-техническая база.

Отдельно главком остановился на развитии Школы инструкторов Сухопутных войск. Структура уже создана и постепенно наращивает возможности, однако ключевой проблемой остается привлечение опытных военных на инструкторские должности.

"Соответствующие решения будут найдены. Также прорабатываем вопросы дополнительного финансового стимулирования инструкторов в боевых бригадах", – добавил Сырский.

