Чи готові українські міста до жорсткої навали окупантів: Сирський терміново дав наказ

У 2025 році значно покращився стан інженерного обладнання оборонних рубежів та системи захисту від дронів. Зокрема, було проведено масштабні роботи з підготовки населених пунктів до оборони. Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський на своїй сторінці в Telegram. Він підкреслив, що ці заходи повинні продовжувати здійснюватися в системному та послідовному порядку.

Фото: з відкритих джерел

"Досвід оборони Покровсько-Мирноградської агломерації наочно демонструє, що своєчасно збудовані фортифікації та інженерні загородження можуть забезпечити ефективну оборону. Вони дають змогу завдати ворогу значних втрат на підступах до позицій, а також зривати його плани, навіть якщо противник має чисельну перевагу", — зазначив Сирський.

Він також розповів, що нещодавно провів нараду, до якої були залучені командувачі угруповань військ і керівник Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту. На зустрічі обговорювались питання готовності оборонних позицій, стан захисту від дронів, а також рівень підготовки населених пунктів до оборони.

Сирський додав, що інженерні війська Сил підтримки Збройних сил України у співпраці з місцевою владою та військовими адміністраціями виконують надзвичайно важливі завдання. Включно з будівництвом розгалужених систем траншей та окопів, облаштуванням протитанкових ровів, а також зведенням бліндажів та інших фортифікаційних споруд.

