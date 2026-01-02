"Царя Путіна проклинатимуть всі": розкрито сенсаційну правду про успіхи ЗСУ

Грудень став рекордним місяцем для кількості цілей, вражених на території Росії. Про це в ефірі Радіо NV розповів ветеран АТО та військовий оглядач Євген Дикий, зазначивши, що українські удари набули нової якості.

Фото: з відкритих джерел

"В новий рік ми досягли такого рівня ударів, який переходить в нову фазу. Тепер навіть 10% дронів, що долітають до цілі, вже є тим, що відчуває вся Росія", — підкреслив Дикий.

За його словами, однією з основних проблем Росії є серйозні труднощі з її протиповітряною обороною. Зокрема, йдеться про дефіцит зенітно-ракетних комплексів (ЗРК).

"Ми, як і Росія, втрачаємо свої ЗРК, але в Україні їх поставки збільшуються, хоча є певні перебої з постачанням ракет", — зазначив Дикий.

Водночас він підкреслив, що Росія не має можливості поповнити свої запаси новими ЗРК, тому їхня ППО наближається до критичної межі.

"Вони вже не можуть повністю покривати повітряний простір, і у них також є дефіцит снарядів для ППО", — додав ветеран АТО.

Ці труднощі у системі протиповітряної оборони Росії дозволяють дедалі більшій кількості українських дронів досягати своїх цілей. Ветеран зауважив, що Україна активно відповідає на удари по своїх об’єктах інфраструктури, спрямовуючи свої удари на важливі об’єкти, що забезпечують життєдіяльність населення — електроенергію, водопостачання, теплопостачання.

"Україна показала, що можна грати в цю гру удвох. Ми дуже довго стримувалися, намагаючись воювати лише проти російської армії. Але цього року наш терпець нарешті урвався. Нас чекає дуже важка зима, але ми вирішили показати, що можемо поставити під питання незламність і Росії", — пояснив Дикий.

Він також підкреслив, що зима і клімат стають серйозними союзниками України в цій боротьбі.

"В нашому кліматі ці руйнування можна пережити, а ось росіяни, які думали, що війна їх не торкнеться, тепер вперше можуть відчути на собі, як саме їхній цар започаткував цю війну", — додав він.

