Декабрь стал рекордным месяцем для количества целей, пораженных на территории России. Об этом в эфире Радио NV рассказал ветеран АТО и военный обозреватель Евгений Дикий, отметив, что украинские удары приобрели новое качество.

Фото: из открытых источников

"В новый год мы достигли такого уровня ударов, который переходит в новую фазу. Теперь даже 10% долетающих до цели дронов уже является тем, что чувствует вся Россия", — подчеркнул Дикий.

По его словам, одной из основных проблем России есть серьезные трудности с ее противовоздушной обороной. В частности, речь идет о дефиците зенитно-ракетных комплексов (ЗРК).

"Мы, как и Россия, теряем свои ЗРК, но в Украине их поставки увеличиваются, хотя есть определенные перебои со снабжением ракет", — отметил Дикий.

В то же время он подчеркнул, что у России нет возможности пополнить свои запасы новыми ЗРК, поэтому их ПВО приближается к критическому пределу.

"Они уже не могут полностью покрывать воздушное пространство, и у них тоже есть дефицит снарядов для ПВО", — добавил ветеран АТО.

Эти трудности в системе противовоздушной обороны России позволяют все большему количеству украинских дронов достигать своих целей. Ветеран отметил, что Украина активно отвечает на удары по своим объектам инфраструктуры, направляя свои удары на важные объекты, обеспечивающие жизнедеятельность населения – электроэнергию, водоснабжение, теплоснабжение.

"Украина показала, что можно играть в эту игру вдвоем. Мы очень долго сдерживались, пытаясь воевать только против российской армии. Но в этом году наше терпение наконец-то лопнуло. Нас ждет очень тяжелая зима, но мы решили показать, что можем поставить под вопрос несокрушимость и России", — пояснил Дикий.

Он также подчеркнул, что зима и климат становятся серьезными союзниками Украины в этой борьбе.

"В нашем климате эти разрушения можно пережить, а вот россияне, которые думали, что война их не коснется, теперь впервые могут почувствовать на себе, как именно их царь положил начало этой войне", — добавил он.

Как уже писали "Комментарии", художественный руководитель "Вечернего квартала", юморист Евгений Кошевой, выразил свою обеспокоенность тем, что некоторые люди в окружении президента Украины Владимира Зеленского не доносят ему правдивую и полную информацию.