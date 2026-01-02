Близький друг Зеленського несподівано розгромив президента: названа причина вражає

Художній керівник "Вечірнього кварталу", гуморист Євген Кошовий, висловив свою стурбованість щодо того, що деякі люди в оточенні президента України Володимира Зеленського не доносять йому правдиву та повну інформацію. За словами Кошового, ці особи сильно спотворюють бачення глави держави стосовно багатьох важливих питань. У своєму інтерв’ю для видання "Ісландія" він поділився своєю думкою про те, що інформація, яка потрапляє до Зеленського, не відповідає реальності, і через це його рішення можуть бути помилковими.

Президент України Володимир Зеленський. Фото: 24 Канал

Гуморист зазначив, що йому не подобається, як деякі члени оточення президента маніпулюють інформацією, яку передають Володимиру Зеленському. Він підкреслив, що хоча йому важко точно вказати, хто саме займається цим, він не може не помічати, що реальна ситуація часто радикально відрізняється від того, що отримує президент.

Кошовий також жорстко розкритикував деяких політиків із партії "Слуга народу", назвавши їх "невдячними людьми". Він вважає, що ці особи не цінують шанс, який їм дав Зеленський, і навіть публічно критикують його. "Вони завдяки Володимиру Олександровичу потрапили в політику, але, незважаючи на це, кидають йому ножі в спину", — зазначив Кошовий, вказуючи, що ці люди не розуміють, якою була б їхня доля без Зеленського.

Крім того, гуморист пояснив, чому на шоу "Вечірній квартал" так мало жартів про президента України порівняно з іншими політичними діячами. За його словами, це зумовлено "конфліктом інтересів". Кошовий пояснив, що в нинішній ситуації важко жартувати над президентом, адже йому й без того доводиться стикатися з великою кількістю труднощів та викликів.

