Близький друг Зеленського несподівано розгромив президента: названа причина вражає
Близький друг Зеленського несподівано розгромив президента: названа причина вражає

Друг президента охарактеризував деяких членів "Слуги народу" як невдячних осіб, зауваживши, що їхні заяви нагадують "удари ножем у спину" Зеленському

2 січня 2026, 11:15
Клименко Елена

Художній керівник "Вечірнього кварталу", гуморист Євген Кошовий, висловив свою стурбованість щодо того, що деякі люди в оточенні президента України Володимира Зеленського не доносять йому правдиву та повну інформацію. За словами Кошового, ці особи сильно спотворюють бачення глави держави стосовно багатьох важливих питань. У своєму інтерв’ю для видання "Ісландія" він поділився своєю думкою про те, що інформація, яка потрапляє до Зеленського, не відповідає реальності, і через це його рішення можуть бути помилковими.

Близький друг Зеленського несподівано розгромив президента: названа причина вражає

Президент України Володимир Зеленський. Фото: 24 Канал

Гуморист зазначив, що йому не подобається, як деякі члени оточення президента маніпулюють інформацією, яку передають Володимиру Зеленському. Він підкреслив, що хоча йому важко точно вказати, хто саме займається цим, він не може не помічати, що реальна ситуація часто радикально відрізняється від того, що отримує президент.

Кошовий також жорстко розкритикував деяких політиків із партії "Слуга народу", назвавши їх "невдячними людьми". Він вважає, що ці особи не цінують шанс, який їм дав Зеленський, і навіть публічно критикують його. "Вони завдяки Володимиру Олександровичу потрапили в політику, але, незважаючи на це, кидають йому ножі в спину", — зазначив Кошовий, вказуючи, що ці люди не розуміють, якою була б їхня доля без Зеленського.

Крім того, гуморист пояснив, чому на шоу "Вечірній квартал" так мало жартів про президента України порівняно з іншими політичними діячами. За його словами, це зумовлено "конфліктом інтересів". Кошовий пояснив, що в нинішній ситуації важко жартувати над президентом, адже йому й без того доводиться стикатися з великою кількістю труднощів та викликів.

Портал "Коментарі" вже писав, що економічні труднощі, спричинені агресивною політикою Кремля щодо України, більше не можна ігнорувати. За даними Міністерства економічного розвитку Росії, у листопаді ВВП країни зріс лише на 0,1% у річному вимірі — найнижчий показник за весь 2023 рік. Цей результат чітко вказує на те, що російська економіка перебуває на межі стагнації, що підтверджує аналітичний центр.



