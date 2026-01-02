Художественный руководитель "Вечернего квартала", юморист Евгений Кошевой, выразил обеспокоенность тем, что некоторые люди в окружении президента Украины Владимира Зеленского не доносят ему правдивую и полную информацию. По словам Кошевого, эти лица сильно искажают видение главы государства по многим важным вопросам. В своем интервью для издания "Исландия" он поделился своим мнением о том, что информация, попадающая к Зеленскому, не соответствует реальности, и поэтому его решения могут быть ошибочными.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: 24 Канал

Юморист отметил, что ему не нравится, как некоторые члены окружения президента манипулируют информацией, которую передают Владимиру Зеленскому. Он подчеркнул, что хотя ему трудно точно указать, кто именно занимается этим, он не может не замечать, что реальная ситуация зачастую радикально отличается от того, что получает президент.

Кошевой также подверг жесткой критике некоторых политиков из партии "Слуга народа", назвав их "неблагодарными людьми". Он считает, что эти лица не ценят шанс, который им дал Зеленский и даже публично критикуют его. "Они благодаря Владимиру Александровичу попали в политику, но, несмотря на это, бросают ему ножи в спину", — отметил Кошевой, указывая, что эти люди не понимают, какова была бы их судьба без Зеленского.

Кроме того, юморист объяснил, почему на шоу "Вечерний квартал" так мало шуток о президенте Украины по сравнению с другими политическими деятелями. По его словам, это обусловлено "конфликтом интересов". Кошевой объяснил, что в нынешней ситуации тяжело шутить над президентом, ведь ему и без того приходится сталкиваться с большим количеством трудностей и вызовов.

