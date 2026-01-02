Готовы ли украинские города к жесткому нашествию кафиров: Сырский срочно дал приказ

В 2025 году значительно улучшилось состояние инженерного оборудования оборонных рубежей и системы защиты от дронов. В частности, были проведены масштабные работы по подготовке населенных пунктов к обороне. Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский на своей странице в Telegram. Он подчеркнул, что эти меры должны продолжаться в системном и последовательном порядке.

Фото: из открытых источников

"Опыт обороны Покровско-Мирноградской агломерации наглядно демонстрирует, что своевременно построенные фортификации и инженерные заграждения могут обеспечить эффективную оборону. Они позволяют нанести врагу значительные потери на подступах к позициям, а также срывать его планы, даже если противник имеет численное преимущество".

Он также рассказал, что недавно провел совещание, к которому были привлечены командующие группировками войск и руководитель Администрации Государственной специальной службы транспорта. На встрече обсуждались вопросы готовности оборонных позиций, состояние защиты от дронов, а также уровень подготовки населенных пунктов к обороне.

Сырский добавил, что инженерные войска Сил поддержки Вооруженных сил Украины в сотрудничестве с местными властями и военными администрациями выполняют важнейшие задачи. Включая строительство разветвленных систем траншей и окопов, обустройство противотанковых рвов, а также возведение блиндажей и других фортификационных сооружений.

