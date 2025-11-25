На Лиманському напрямку окупанти продовжують просуватися у самому Лимані, а Сили оборони України намагаються не дати їм закріпитися. Про це повідомляє український військовослужбовець з позивним "Мучной", який щодня доповідає обстановку з фронту.

«Сіра зона роздулася»: в якому місті росіяни просуваються

"На цьому відрізку фронту добре видно, що сіра зона роздулася вглиб, ворог пробрався по посадках аж до школи №2 і там влігся, тримаючи будівлю як тимчасовий укритий пункт.

По ньому зараз ведеться робота: і дрони, і скиди, і пряме вибивання, щоб остаточно викурити його з цієї точки й не дати закріпитися всередині міста.

Попри ці дії, по мапі чітко видно, що частина східної ділянки Лимана вже пішла в червону зону. Противник там засів, зміг облаштувати собі стартову позицію й пробує розвивати присутність. Тобто вони не просто зайшли, вони вже мають платформу, від якої можуть тягнутися далі, підгризаючи місто квартал за кварталом.

Поки не критично, але слід бути дуже обережним до цих вилазок!", – наголошує військовослужбовець.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Міністерство оборони РФ публікує відео, на якому військовослужбовці підрозділів угруповання військ "Центр" пересуваються одним із районів Покровська і заявляють, що надають допомогу місцевим жителям, які відмовилися евакуюватися на підконтрольну Україні територію.

На відео місцеві жителі радіють окупантам, а також кажуть, як сильно на них чекали: "Все залежить від вас, тільки від вас все залежить. Ми на вас чекали-чекали і дочекалися", – каже один чоловік на вулиці.

Водночас у МО РФ нібито за словами місцевих жителів поширюють брехливу пропаганду про ЗСУ.