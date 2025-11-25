logo_ukra

«Ми на вас чекали і дочекалися»: росіяни публікують відео місцевих жителів Покровська
commentss НОВИНИ Всі новини

«Ми на вас чекали і дочекалися»: росіяни публікують відео місцевих жителів Покровська

Окупанти публікують відео з Покровська, де місцеві жителі їх вітають.

25 листопада 2025, 14:06
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Міністерство оборони РФ публікує відео, на якому військовослужбовці підрозділів угруповання військ "Центр" пересуваються одним із районів Покровська і заявляють, що надають допомогу місцевим жителям, які відмовилися евакуюватися на підконтрольну Україні територію.

«Ми на вас чекали і дочекалися»: росіяни публікують відео місцевих жителів Покровська

Скриншот з відео Міноборони РФ

На відео місцеві жителі радіють окупантам, а також кажуть, як сильно на них чекали:

"Все залежить від вас, тільки від вас все залежить. Ми на вас чекали-чекали і дочекалися", – каже один чоловік на вулиці.

Водночас у МО РФ нібито за словами місцевих жителів поширюють брехливу пропаганду про ЗСУ:

"Багато мирних жителів провели у укриттях більше року, вибираючись на вулицю з підвалів лише у разі нагальної потреби. Люди ховалися від обстрілів, дронів ЗСУ та уникали особистих зустрічей з українськими бойовиками, які могли закінчитися їхньою загибеллю.

Українські неонацисти розстрілювали всіх, хто траплявся їм на очі, а також вистежували місця тимчасового розміщення містян та спрямовували ударні БПЛА до їхніх укриттів.

У деяких дворах за час перебування у місті ЗСУ утворилися стихійні цвинтарі. Мешканці одного будинку поховали чотирьох сусідів: одного українські бойовики застрелили, коли залишали місто, троє померли через відсутність належної медичної допомоги".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що ворог має намір перерізати сухопутне сполучення між Мирноградом та Покровськом та оточити Мирноград, рухаючись у бік Рівного та Світлого. Про це повідомляють у 7-му корпус та ДШВ.

Десантно-штурмові підрозділи стримують рух ворога у районі Червоного Лиману.



