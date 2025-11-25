logo

BTC/USD

86597

ETH/USD

2878

USD/UAH

42.4

EUR/UAH

48.95

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией «Мы вас ждали и дождались»: россияне публикуют видео местных жителей Покровска
commentss НОВОСТИ Все новости

«Мы вас ждали и дождались»: россияне публикуют видео местных жителей Покровска

Оккупанты публикуют видео из Покровска, где местные жители их радушно встречают

25 ноября 2025, 14:06
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Министерство обороны РФ публикует видео, на котором военнослужащие подразделений группировки войск "Центр" передвигаются по одному из районов Покровска и заявляют, что оказывают помощь местным жителям, которые отказались эвакуироваться на подконтрольную Украине территорию.

«Мы вас ждали и дождались»: россияне публикуют видео местных жителей Покровска

Скриншот из видео Минобороны РФ

На видео местные жители радуются оккупантам, а также говорят, как сильно их ждали:

"Все зависит от вас, только от вас все зависит. Мы вас ждали-ждали и дождались", – говорит один мужчина на улице.

В то же время в МО РФ якобы со слов местных жителей распространяют лживую пропаганду про ВСУ:

"Многие мирные жители провели в укрытиях более года, выбираясь на улицу из подвалов только в случае крайней необходимости. Люди прятались от обстрелов, дронов ВСУ и избегали личных встреч с украинскими боевиками, которые могли закончиться их гибелью.

Украинские неонацисты расстреливали всех, кто попадался им на глаза, а также выслеживали места временного размещения горожан и направляли ударные БПЛА в их убежища.

В некоторых дворах за время нахождения в городе ВСУ образовались стихийные кладбища. Жители одного дома похоронили четырех соседей: одного украинские боевики застрелили, когда покидали город, трое умерли из-за отсутствия надлежащей медицинской помощи".

Напомним, портал "Комментарии" писал, что враг намерен перерезать сухопутное сообщение между Мирноградом и Покровском и окружить Мирноград, двигаясь в сторону Ровно и Светлого. Об этом сообщают в 7-м корпус и ДШВ.

Десантно-штурмовые подразделения сдерживают движение врага в районе Красного Лимана.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости