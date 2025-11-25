«Мы вас ждали и дождались»: россияне публикуют видео местных жителей Покровска

Министерство обороны РФ публикует видео, на котором военнослужащие подразделений группировки войск "Центр" передвигаются по одному из районов Покровска и заявляют, что оказывают помощь местным жителям, которые отказались эвакуироваться на подконтрольную Украине территорию.

Скриншот из видео Минобороны РФ

На видео местные жители радуются оккупантам, а также говорят, как сильно их ждали:

"Все зависит от вас, только от вас все зависит. Мы вас ждали-ждали и дождались", – говорит один мужчина на улице.

В то же время в МО РФ якобы со слов местных жителей распространяют лживую пропаганду про ВСУ:

"Многие мирные жители провели в укрытиях более года, выбираясь на улицу из подвалов только в случае крайней необходимости. Люди прятались от обстрелов, дронов ВСУ и избегали личных встреч с украинскими боевиками, которые могли закончиться их гибелью.

Украинские неонацисты расстреливали всех, кто попадался им на глаза, а также выслеживали места временного размещения горожан и направляли ударные БПЛА в их убежища.

В некоторых дворах за время нахождения в городе ВСУ образовались стихийные кладбища. Жители одного дома похоронили четырех соседей: одного украинские боевики застрелили, когда покидали город, трое умерли из-за отсутствия надлежащей медицинской помощи".

Напомним, портал "Комментарии" писал, что враг намерен перерезать сухопутное сообщение между Мирноградом и Покровском и окружить Мирноград, двигаясь в сторону Ровно и Светлого. Об этом сообщают в 7-м корпус и ДШВ.

Десантно-штурмовые подразделения сдерживают движение врага в районе Красного Лимана.