«Серая зона раздулась»: в каком городе россияне продвигаются
«Серая зона раздулась»: в каком городе россияне продвигаются

На Лиманском направлении россияне пытаются закрепиться

25 ноября 2025, 16:12
Автор:
Недилько Ксения

На Лиманском направлении оккупанты продолжают продвигаться в самом Лимане, а Силы обороны Украины стараются не дать им закрепиться. Об этом сообщает украинский военнослужащий с позывным Мучной, который ежедневно докладывает обстановку с фронта.

"На этом отрезке фронта хорошо видно, что серая зона раздулась вглубь, враг пробрался по посадкам вплоть до школы №2 и там улегся, держа здание как временный крытый пункт.

По нему сейчас ведется работа: и дроны, и сбросы, и прямое выбивание, чтобы окончательно выкурить его из этой точки и не дать закрепиться внутри города.

Несмотря на эти действия, по карте ясно видно, что часть восточного участка Лимана уже ушла в красную зону. Противник засел, смог обустроить себе стартовую позицию и пытается развивать присутствие. То есть они не просто зашли, у них уже есть платформа, от которой могут тянуться дальше, подгрызая город квартал за кварталом.

Пока не критично, но следует быть очень осторожным к этим вылазкам!", – отмечает военнослужащий.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Министерство обороны РФ публикует видео, на котором военнослужащие подразделений группировки войск "Центр" передвигаются по одному из районов Покровска и заявляют, что оказывают помощь местным жителям, отказавшимся эвакуироваться на подконтрольную Украине территорию.

На видео местные жители радуются оккупантам, а также говорят, как сильно их ждали: "Все зависит от вас, только от вас все зависит. Мы вас ждали-ждали и дождались", — говорит один человек на улице.

В то же время, в МО РФ якобы со слов местных жителей распространяют лживую пропаганду об ВСУ.



