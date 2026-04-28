Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
“Син сказав: це не мій батько”: історія після полону

Військовий Олексій Ануля після 10 місяців російського полону розповів, як його не впізнав власний син і як організм перестав витримувати пережите

28 квітня 2026, 22:41
Український військовий Олексій Ануля поділився свідченнями після звільнення з російського полону, в якому провів 10 місяців.

Олексій Ануля розповів про пережитий полон рф

За його словами, фізичні та психологічні зміни були настільки сильними, що рідні ледве його впізнали. Найболючішим стало те, що син взагалі не визнав у ньому батька і сказав, що це “не він”. Донька впізнала, однак не розуміла, що з ним сталося.

Дружина боялася навіть торкнутися, а мати переживала це мовчки, перебуваючи у шоковому стані. Родина фактично побачила людину, яка пережила надзвичайні випробування і змінилася до невпізнаваності.

Військовий розповідає, що організм був настільки виснажений, що після зустрічі з рідними він не зміг самостійно пересуватися — ноги відмовили, і його довелося нести до палати. Він пояснює це як захисну реакцію організму на пережиті травми.

За його словами, емоційний стан також змінився: іноді замість сліз з’являється посмішка, хоча всередині залишається біль і напруга.

Ануля також згадав про моменти у полоні, коли був готовий до смерті через повне виснаження. Він пережив катування і жорстоке поводження, але зміг вижити.

Попри все пережите, військовий наголошує, що пам’ять про ці події залишиться з ним назавжди.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що український військовий Богдан Кротевич висловився щодо права громадян на самозахист і доступу до цивільної зброї.
За його словами, питання легалізації короткоствольної зброї потребує чіткого законодавчого врегулювання, а сам доступ до неї не може бути масовим. Він наголосив, що отримати зброю мають право лише ті громадяни, які пройдуть повний цикл перевірок і підготовки. Такий підхід, на його думку, дозволить поєднати право на захист із безпекою суспільства.



