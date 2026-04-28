“Син сказав: це не мій батько”: історія після полону

Український військовий Олексій Ануля поділився свідченнями після звільнення з російського полону, в якому провів 10 місяців.

Олексій Ануля розповів про пережитий полон рф

За його словами, фізичні та психологічні зміни були настільки сильними, що рідні ледве його впізнали. Найболючішим стало те, що син взагалі не визнав у ньому батька і сказав, що це “не він”. Донька впізнала, однак не розуміла, що з ним сталося.

Дружина боялася навіть торкнутися, а мати переживала це мовчки, перебуваючи у шоковому стані. Родина фактично побачила людину, яка пережила надзвичайні випробування і змінилася до невпізнаваності.

Військовий розповідає, що організм був настільки виснажений, що після зустрічі з рідними він не зміг самостійно пересуватися — ноги відмовили, і його довелося нести до палати. Він пояснює це як захисну реакцію організму на пережиті травми.

За його словами, емоційний стан також змінився: іноді замість сліз з’являється посмішка, хоча всередині залишається біль і напруга.

Ануля також згадав про моменти у полоні, коли був готовий до смерті через повне виснаження. Він пережив катування і жорстоке поводження, але зміг вижити.

Попри все пережите, військовий наголошує, що пам’ять про ці події залишиться з ним назавжди.

