"Сын сказал: это не мой отец": история после плена

Ткачова Марія
Украинский военный Алексей Ануля поделился показаниями после освобождения из российского плена, в котором провел 10 месяцев.
Алексей Ануля рассказал о пережитом плене рф
По его словам, физические и психологические изменения были настолько сильными, что родные едва его узнали. Самым болезненным стало то, что сын вообще не признал в нем отца и сказал, что это "не он". Дочь узнала, но не понимала, что с ним произошло.
Жена боялась даже коснуться, а мать переживала это молча, находясь в шоковом состоянии. Семья фактически увидела человека, который пережил чрезвычайные испытания и изменился до неузнаваемости.
Военный рассказывает, что организм был так истощен, что после встречи с родными он не смог самостоятельно передвигаться — ноги отказали, и его пришлось нести в палату. Он объясняет это как защитную реакцию организма на пережитые травмы.
По его словам, эмоциональное состояние также изменилось: иногда вместо слез появляется улыбка, хотя внутри остается боль и напряжение.
Ануля также упомянул о моментах в плену, когда был готов к смерти из-за полного истощения. Он пережил пытки и жестокое обращение, но смог выжить.
Несмотря на все пережитое, военный отмечает, что память об этих событиях останется с ним навсегда.