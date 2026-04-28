"Сын сказал: это не мой отец": история после плена
"Сын сказал: это не мой отец": история после плена

Военный Алексей Ануля после 10 месяцев российского плена рассказал, как его не узнал собственный сын и как организм перестал выдерживать пережитое

28 апреля 2026, 22:41
Автор:
Ткачова Марія

Украинский военный Алексей Ануля поделился показаниями после освобождения из российского плена, в котором провел 10 месяцев.

По его словам, физические и психологические изменения были настолько сильными, что родные едва его узнали. Самым болезненным стало то, что сын вообще не признал в нем отца и сказал, что это "не он". Дочь узнала, но не понимала, что с ним произошло.

Жена боялась даже коснуться, а мать переживала это молча, находясь в шоковом состоянии. Семья фактически увидела человека, который пережил чрезвычайные испытания и изменился до неузнаваемости.

Военный рассказывает, что организм был так истощен, что после встречи с родными он не смог самостоятельно передвигаться — ноги отказали, и его пришлось нести в палату. Он объясняет это как защитную реакцию организма на пережитые травмы.

По его словам, эмоциональное состояние также изменилось: иногда вместо слез появляется улыбка, хотя внутри остается боль и напряжение.

Ануля также упомянул о моментах в плену, когда был готов к смерти из-за полного истощения. Он пережил пытки и жестокое обращение, но смог выжить.

Несмотря на все пережитое, военный отмечает, что память об этих событиях останется с ним навсегда.

