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"Симоньян, ти наступна!": соратниця Трампа пригрозила пропагандистці Путіна

Близька соратниця Дональда Трампа Лора Лумер закликала Ілона Маска заблокувати акаунти RT

30 липня 2026, 14:25
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Slava Kot

Американська політична активістка та одна з найвідоміших прихильниць Дональда Трампа Лора Лумер публічно виступила з закликом заблокувати акаунти російського державного телеканалу RT (Russia Today) у соцмережі X. У своєму дописі вона також звернулася безпосередньо до головної редакторки RT Маргарити Симоньян.

"Симоньян, ти наступна!": соратниця Трампа пригрозила пропагандистці Путіна

Лора Лумер пригрозила Маргариті Симоньян. Фото з відкритих джерел

Лумер відреагувала на блокування в X іранського інформаційного агентства Tasnim, яке пов'язують з Корпусом вартових Ісламської революції. На її думку, аналогічні заходи мають бути застосовані й до російських державних медіа.

"Час для X та Ілона Маска забанити Russia Today. Після ухвалення Сенатом законопроєкту про санкції проти Росії та Ірану й підтримки цього документа президентом Трампом немає жодних підстав, щоб російські чи іранські державні ЗМІ мали акаунти на американських соціальних платформах. Якщо ви перебуваєте під санкціями, вам не повинно бути дозволено мати акаунт", – написала Лумер.

Вона нагадала, що платформа вже заблокувала акаунт Tasnim, після чого звернулася до RT і Маргарити Симоньян словами: "Готуйся, RT. Ти наступна!".

Лора Лумер є ультраправою політичною активісткою, блогеркою та колишньою кандидаткою до Конгресу США від Республіканської партії. Вона відома своїми різкими заявами та залишається однією з найвідданіших прихильниць Дональда Трампа. Останнім часом позиція блогерки щодо війни Росії проти України змінилася. Раніше вона поширювала тези, які збігалися з російською пропагандою, однак згодом заявила, що помилялася. Влітку цього року Лора Лумер відвідала Україну, де, за її словами, хотіла особисто перевірити факти та спростувати міфи, які роками поширювали російські державні медіа.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що MAGA-активістка Лора Лумер у Києві розкритикувала Путіна за руйнування Лаври.



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Джерело: https://x.com/LauraLoomer/status/2082680069210743047
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