"Симоньян, ты следующая!": соратница Трампа пригрозила пропагандистке Путина

Американская политическая активистка и одна из самых известных поклонниц Дональда Трампа Лора Лумер публично выступила с призывом заблокировать аккаунты российского государственного телеканала RT (Russia Today) в соцсети X. В своем сообщении она также обратилась к главному редактору RT Маргарите Симоньян.

Лора Лумер пригрозила Маргарите Симоньян. Фото из открытых источников

Лумер отреагировала на блокировку в X иранском информационном агентстве Tasnim, которое связывают с Корпусом стражей Исламской революции. По ее мнению, аналогичные меры должны применяться и к российским государственным медиа.

"Пора для X и Илона Маска забанить Russia Today. После принятия Сенатом законопроекта о санкциях против России и Ирана и поддержки этого документа президентом Трампом нет никаких оснований, чтобы у российских или иранских государственных СМИ были аккаунты на американских социальных платформах. Если вы находитесь под санкциями, вам не должно быть позволено иметь аккаунт", — написала Лумер.

Она напомнила, что платформа уже заблокировала аккаунт Tasnim, после чего обратилась к RT и Маргарите Симоньян словами: "Готовься, RT. Ты следующая!".

Лора Лумер является ультраправой политической активисткой, блоггершей и бывшей кандидаткой в Конгресс США от Республиканской партии. Она известна своими резкими заявлениями и остается одной из самых преданных поклонниц Дональда Трампа. В последнее время позиция блоггерши по поводу войны России против Украины изменилась. Ранее она распространяла те же совпадающие с российской пропагандой тезисы, однако впоследствии заявила, что ошибалась. Летом этого года Лора Лумер посетила Украину, где, по ее словам, хотела лично проверить факты и опровергнуть мифы, годами распространявшие российские государственные медиа.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что MAGA-активистка Лора Лумер в Киеве подвергла критике Путина за разрушение Лавры.