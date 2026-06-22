Симоньян поскаржилася, що атаки ЗСУ руйнують віру росіян у війну

Головна редакторка кремлівського пропагандистського рупора RT Маргарита Симоньян публічно поскаржилася на ефективність українських ударів по території РФ. За її словами, регулярні атаки безпілотників та економічні труднощі мають чітке психологічне завдання — змусити громадян країни-агресорки тотально зневіритися у доцільності ведення війни.

Маргарита Симоньян. Фото: Скриншот з відео росЗМІ

Рупор Кремля закликала жителів Росії тримати емоції під контролем і в жодному разі не реагувати на подібні події.

"Тому я закликаю всіх не піддаватися на їхній піар, як ти справедливо кажеш, і їхні провокації, що мають на меті тільки одне – наше розчарування", — заявила пропагандистка в ефірі. На її думку, "ніяких інших військових цілей у них немає, тому що ніяких інших військових цілей вони досягти не можуть", тож психологічний тиск нібито залишається єдиною зброєю Києва.

Водночас Симоньян з острахом згадала минуле своєї країни, провівши паралелі з масштабними внутрішніми потрясіннями, які раніше вже руйнували російську державність. Вона визнала, що загроза масштабного внутрішнього вибуху є цілком реальною.

"А от розчарування – це така ціль, якої вони досягали не один раз, тільки за останні там 100 з гаком років у нашій історії, на жаль", — наголосила вона, додавши, що саме "наше власне розчарування з усіма відповідними наслідками" є головною мішенню для супротивника.

Пропагандистка детально перелічила чинники, які зараз найбільше дратують російське суспільство та б'ють по комфорту цивільних. Вона підкреслила, що удари Сил оборони України мають дуже болючі наслідки для повсякденного життя росіян.

"Піддаватися цьому не треба", — резюмувала Симоньян, пояснюючи, що саме "для цього ці безпілотники, для цього ці колапси в аеропортах, тим паче в курортний сезон, коли люди хочуть летіти кудись відпочивати, для цього проблеми з бензином, щоб виникло внутрішнє роздратування".

Таким чином у Кремлі фактично підтвердили, що удари по нафтопереробній та авіаційній інфраструктурі суттєво дестабілізують внутрішню ситуацію в РФ.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що сьогодні Воронеж був під атакою українських ракет.