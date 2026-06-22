Симоньян поскаржилася, що атаки ЗСУ руйнують віру росіян у війну

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Недилько Ксения
Головна редакторка кремлівського пропагандистського рупора RT Маргарита Симоньян публічно поскаржилася на ефективність українських ударів по території РФ. За її словами, регулярні атаки безпілотників та економічні труднощі мають чітке психологічне завдання — змусити громадян країни-агресорки тотально зневіритися у доцільності ведення війни.
Маргарита Симоньян. Фото: Скриншот з відео росЗМІ
Рупор Кремля закликала жителів Росії тримати емоції під контролем і в жодному разі не реагувати на подібні події.
Водночас Симоньян з острахом згадала минуле своєї країни, провівши паралелі з масштабними внутрішніми потрясіннями, які раніше вже руйнували російську державність. Вона визнала, що загроза масштабного внутрішнього вибуху є цілком реальною.
Пропагандистка детально перелічила чинники, які зараз найбільше дратують російське суспільство та б'ють по комфорту цивільних. Вона підкреслила, що удари Сил оборони України мають дуже болючі наслідки для повсякденного життя росіян.
Таким чином у Кремлі фактично підтвердили, що удари по нафтопереробній та авіаційній інфраструктурі суттєво дестабілізують внутрішню ситуацію в РФ.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що сьогодні Воронеж був під атакою українських ракет.