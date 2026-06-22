Симоньян пожаловалась, что атаки ВСУ разрушают веру россиян в войну

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Недилько Ксения
Главный редактор кремлевского пропагандистского рупора RT Маргарита Симоньян публично пожаловалась на эффективность украинских ударов по территории РФ. По ее словам, регулярные атаки беспилотников и экономические трудности испытывают четкую психологическую задачу — заставить граждан страны-агрессорки тотально отчаяться в целесообразности ведения войны.
Маргарита Симоньян. Фото: Скриншот с видео росСМИ
Рупор Кремля призвала жителей России держать эмоции под контролем и ни в коем случае не реагировать на подобные события.
В то же время Симоньян со страхом вспомнила прошлое своей страны, проведя параллели с масштабными внутренними потрясениями, ранее уже разрушавшими российскую государственность. Она признала, что угроза масштабного внутреннего взрыва вполне реальна.
Пропагандистка подробно перечислила факторы, которые сейчас больше всего раздражают российское общество и бьют по гражданским комфорту. Она подчеркнула, что удары Сил обороны Украины имеют очень болезненные последствия для повседневной жизни россиян.
Таким образом, в Кремле фактически подтвердили, что удары по нефтеперерабатывающей и авиационной инфраструктуре существенно дестабилизируют внутреннюю ситуацию в РФ.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что сегодня Воронеж был под атакой украинских ракет.