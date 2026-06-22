Симоньян пожаловалась, что атаки ВСУ разрушают веру россиян в войну

Главный редактор кремлевского пропагандистского рупора RT Маргарита Симоньян публично пожаловалась на эффективность украинских ударов по территории РФ. По ее словам, регулярные атаки беспилотников и экономические трудности испытывают четкую психологическую задачу — заставить граждан страны-агрессорки тотально отчаяться в целесообразности ведения войны.

Маргарита Симоньян. Фото: Скриншот с видео росСМИ

Рупор Кремля призвала жителей России держать эмоции под контролем и ни в коем случае не реагировать на подобные события.

"Поэтому я призываю всех не поддаваться их пиару, как ты справедливо говоришь, и их провокации, имеющие целью только одно – наше разочарование", — заявила пропагандистка в эфире. По ее мнению, "никаких других военных целей у них нет, потому что никаких других военных целей они достичь не могут", так что психологическое давление якобы остается единственным оружием Киева.

В то же время Симоньян со страхом вспомнила прошлое своей страны, проведя параллели с масштабными внутренними потрясениями, ранее уже разрушавшими российскую государственность. Она признала, что угроза масштабного внутреннего взрыва вполне реальна.

"А вот разочарование – это такая цель, которой они достигали не один раз, только за последние там 100 с лишним лет в нашей истории, к сожалению", — подчеркнула она, добавив, что именно "наше собственное разочарование со всеми вытекающими последствиями" является главной мишенью для противника.

Пропагандистка подробно перечислила факторы, которые сейчас больше всего раздражают российское общество и бьют по гражданским комфорту. Она подчеркнула, что удары Сил обороны Украины имеют очень болезненные последствия для повседневной жизни россиян.

"Поддаваться этому не надо", — резюмировала Симоньян, объясняя, что именно "для этого эти беспилотники, для этого эти коллапсы в аэропортах, тем более в курортный сезон, когда люди хотят лететь куда-то отдыхать, для этого проблемы с бензином, чтобы возникло внутреннее раздражение".

Таким образом, в Кремле фактически подтвердили, что удары по нефтеперерабатывающей и авиационной инфраструктуре существенно дестабилизируют внутреннюю ситуацию в РФ.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что сегодня Воронеж был под атакой украинских ракет.