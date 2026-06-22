Бавовна на заводі «Сборка» у Воронежі: під ударом опинилося серцевина виробництва Х-101 та «Іскандерів»

У російському Воронежі під потужний ракетний удар потрапив завод напівпровідникових приладів "Сборка" (офіційна назва — АТ "ВЗПП-С"). Про успішне ураження важливого промислового об'єкта повідомив радник Міністра оборони Сергій Стерненко.

Наслідки обстрілу Воронєжу

На місці прильоту одразу виникло серйозне займання. За інформацією від українських моніторингових каналів, "на місці влучання в завод АТ "ВЗПП-С" пожежа", стовп диму від якої видно за кілометри. Водночас реакція країни-агресорки виявилася цілком прогнозованою. Як зазначають у медіа, окупанти традиційно "атаку у завод, який напряму задіяний до виготовлення ракетного озброєння причетного до вбивства цивільних людей — називають терористичною".





Попри спроби РФ приховати реальні масштаби втрат, Сили оборони чітко поцілили у важливий об'єкт. Українські фахівці підтверджують, що "ударили по військовому заводу", який є ключовою ланкою оборонно-промислового комплексу загарбників.

Дане підприємство відоме як провідний російський розробник і виробник дискретних напівпровідникових приладів, інтегральних мікросхем і силових модулів. Воно грає критичну роль у забезпеченні армії РФ компонентами. Зокрема, у рамках кооперації з виробництва крилатих ракет Х-101 завод виготовляв елементи електронної компонентної бази:

транзисторні збірки 1НТ251 4 NPN для блоку "УВК-208";

транзисторні матриці 2ТС622А для кодових покажчиків висоти.

Крім цього, потужності заводу постачали напівпровідникові матриці для бортових цифрових обчислювальних машин "Заря-61М", які встановлюють на ракети 9М727 оперативно-тактичних комплексів "Іскандер-К". Також тут збирали діоди й транзисторні збірки для телевізійних каналів ТВК-2, що використовуються у зенітних ракетно-гарматних комплексах "Панцирь-С1".

Ситуація для російської сторони ускладнюється і можливими втратами серед персоналу. Наразі у мережі "є припущення, що робітників не встигли евакуювати" з цехів підприємства до моменту підльоту ракет, що може свідчити про суттєві людські втрати на виробничих лініях.

Губернатор Воронезької області повідомив про трьох постраждалих внаслідок знищення високошвидкісних цілей.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що сьогодні вдень лунали вибухи у Московській області.