Хлопок на заводе «Сборка» в Воронеже: под ударом оказалась сердцевина производства Х-101 и «Искандеров» (ОБНОВЛЕНО)

В российском Воронеже под мощный ракетный удар попал завод полупроводниковых приборов "Сборка" (официальное название — АО "ВЗПП-С"). Об успешном поражении важного промышленного объекта сообщил советник Министра обороны Сергей Стерненко.

Последствия обстрела Воронежа

На месте прилета сразу возникло серьезное возгорание. По информации от украинских мониторинговых каналов, "на месте попадания в завод АО "ВЗПП-С" пожар", столб дыма от которого виден в километрах. В то же время, реакция страны-агрессорки оказалась вполне прогнозируемой. Как отмечают в медиа, оккупанты традиционно "атаку в завод, который напрямую задействован в изготовлении ракетного вооружения, причастного к убийству гражданских людей — называют террористической".





Несмотря на попытки РФ скрыть реальные масштабы утрат, Силы обороны верно попали в принципиальный объект. Украинские специалисты подтверждают, что "ударили по военному заводу", который является ключевым звеном оборонно-промышленного комплекса захватчиков.

Данное предприятие известно как ведущий российский разработчик и изготовитель дискретных полупроводниковых приборов, интегральных микросхем и силовых модулей. Оно играет критическую роль в обеспечении армии РФ компонентами. В частности, в рамках кооперации по производству крылатых ракет Х-101 завод производил элементы электронной компонентной базы:

транзисторные сборки 1НТ251 4 NPN для блока "УВК-208";

транзисторные матрицы 2ТС622А для кодовых указателей высоты.

Кроме этого, мощности завода снабжали полупроводниковые матрицы для бортовых цифровых вычислительных машин "Заря-61М", устанавливаемых на ракеты 9М727 оперативно-тактических комплексов "Искандер-К". Также здесь собирались диоды и транзисторные сборки для телевизионных каналов ТИК-2, которые используются в зенитных ракетно-пушечных комплексах "Панцирь-С1".

Ситуация для российской стороны усугубляется и возможными потерями среди персонала. В сети "предполагается, что рабочих не успели эвакуировать" из цехов предприятия к моменту подлета ракет, что может свидетельствовать о существенных человеческих потерях на производственных линиях.

Губернатор Воронежской области сообщил о трех пострадавших в результате уничтожения высокоскоростных целей.

ОБНОВЛЕНО: В Генштабе ВСУ подтвердили, что украинские военные нанесли точные удары по мощностям оборонного предприятия в городе Воронеж, специализирующемся на изготовлении высокотехнологичной электронной начинки для захватнической армии.

Для проведения этой операции командование задействовало современное вооружение. Как официально сообщили в ВСУ, "сегодня, 22 июня, подразделения Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины нанесли удары по предприятию по производству компонентов российских ракет". В военном ведомстве также уточнили технический аспект атаки, отметив, что "для поражения использовались высокоточные крылатые ракеты воздушного базирования".

Это предприятие занимает особое место в структуре обеспечения оккупационных войск. Оно является критически важным элементом российского военно-промышленного комплекса, поскольку "производит электронику, используемую в российских ракетах, в частности, для ОТРК "Искандер"".

Этот удар имеет огромное стратегическое значение для безопасности украинских городов. Наши защитники отмечают, что "продукция этого завода напрямую используется врагом для изготовления высокоточного управляемого оружия", с помощью которого захватчики ежедневно атакуют мирное население.

Эффект успешного прилета существенно затормозит темпы перевооружения врага. Эксперты констатируют, что "уничтожение мощностей объекта значительно ухудшит способность россии производить новые ракеты". В то же время останавливаться на достигнутом украинская армия не собирается. В рядах армии заверили, что "Силы обороны Украины продолжат системно снижать способности российского агрессора по ведению войны против Украины" и в дальнейшем будут методически разрушать его тыловой потенциал.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что сегодня днем раздавались взрывы в Московской области.