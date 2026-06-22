Небо над Москвою закрили через наліт десятків невідомих дронів

Зранку Московську область Російської Федерації сколихнула масштабна повітряна атака. Російські регіональні медіа масово повідомляють про появу десятків ворожих безпілотних літальних апаратів у небі над регіоном.

Фото, створене штучним інтелектом

Ситуація призвела до миттєвого збою в авіаційному сполученні країни-агресорки. Наразі всі ключові аеропорти московського вузла змушені були різко призупинити звичний режим роботи.

"Протиповітряна оборона з самого ранку ліквідувала вже двадцять повітряних цілей", — запевняє місцева влада, зазначаючи, що всі ці безпілотники нібито рухалися безпосередньо в напрямку столиці РФ.

Через загрозу безпеці польотів у повітряних гаванях запровадили жорсткі екстрені заходи. Зокрема, летовища "Внуково" та "Домодедово" наразі працюють у вкрай обмеженому режимі. Вони приймають і відправляють пасажирські лайнери виключно за окремим спеціальним погодженням. Водночас у прес-службах летовищ додають, що "в аеропорту "Шереметьєво" на цей момент також ввели тимчасові обмеження" на зліт та посадку літаків.

У мережі пишуть, що атаковано центр космічного зв'язку "Дубна" у Московській області.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що відомий російський волонтер Антон Шишов, який упродовж багатьох років забезпечував забезпеченням окупаційні війська РФ, несподівано записав публічне відеозвернення до Володимира Путіна. У своєму монолозі він закликав очільника Кремля припинити бойові дії, проте через страх репресій так і не наважився назвати війну війною.



