logo

BTC/USD

64135

ETH/USD

1744.35

USD/UAH

44.91

EUR/UAH

51.46

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Небо над Москвой закрыли из-за налета десятков неизвестных дронов
commentss НОВОСТИ Все новости

Небо над Москвой закрыли из-за налета десятков неизвестных дронов

Подмосковье оказалось под прицелом десятков беспилотников: что известно сейчас

22 июня 2026, 10:42
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Утром Московскую область Российской Федерации всколыхнула масштабная воздушная атака. Российские региональные медиа массово сообщают о появлении десятков вражеских беспилотных летательных аппаратов в небе над регионом.

Небо над Москвой закрыли из-за налета десятков неизвестных дронов

Фото, созданное искусственным интеллектом

Ситуация привела к мгновенному сбою в авиационном сообщении страны-агрессорки. Все ключевые аэропорты московского узла вынуждены были резко приостановить привычный режим работы.

"Противовоздушная оборона с самого утра ликвидировала уже двадцать воздушных целей", — уверяют местные власти, отмечая, что все эти беспилотники якобы двигались непосредственно в направлении столицы РФ.

Из-за угрозы безопасности полетов в воздушных гаванях ввели жесткие экстренные меры. В частности, аэродромы "Внуково" и "Домодедово" сейчас работают в крайне ограниченном режиме. Они принимают и отправляют пассажирские лайнеры исключительно по особому специальному согласованию. В то же время в пресс-службах аэропортов добавляют, что "в аэропорту "Шереметьево" на данный момент также ввели временные ограничения" на взлет и посадку самолетов.

В сети пишут, что атакован центр космической связи " Дубна " в Московской области .

Небо над Москвой закрыли из-за налета десятков неизвестных дронов - фото 2
Небо над Москвой закрыли из-за налета десятков неизвестных дронов - фото 2

Напомним, портал "Комментарии" писал , что известный российский волонтер Антон Шишов, на протяжении многих лет обеспечивавший обеспечением оккупационные войска РФ, неожиданно записал публичное видеообращение к Владимиру Путину. В своем монологе он призвал главу Кремля прекратить боевые действия, однако из-за страха репрессий так и не решился назвать войну войной.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости