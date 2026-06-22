Утром Московскую область Российской Федерации всколыхнула масштабная воздушная атака. Российские региональные медиа массово сообщают о появлении десятков вражеских беспилотных летательных аппаратов в небе над регионом.

Фото, созданное искусственным интеллектом

Ситуация привела к мгновенному сбою в авиационном сообщении страны-агрессорки. Все ключевые аэропорты московского узла вынуждены были резко приостановить привычный режим работы.

"Противовоздушная оборона с самого утра ликвидировала уже двадцать воздушных целей", — уверяют местные власти, отмечая, что все эти беспилотники якобы двигались непосредственно в направлении столицы РФ.

Из-за угрозы безопасности полетов в воздушных гаванях ввели жесткие экстренные меры. В частности, аэродромы "Внуково" и "Домодедово" сейчас работают в крайне ограниченном режиме. Они принимают и отправляют пассажирские лайнеры исключительно по особому специальному согласованию. В то же время в пресс-службах аэропортов добавляют, что "в аэропорту "Шереметьево" на данный момент также ввели временные ограничения" на взлет и посадку самолетов.

В сети пишут, что атакован центр космической связи " Дубна " в Московской области .

Напомним, портал "Комментарии" писал , что известный российский волонтер Антон Шишов, на протяжении многих лет обеспечивавший обеспечением оккупационные войска РФ, неожиданно записал публичное видеообращение к Владимиру Путину. В своем монологе он призвал главу Кремля прекратить боевые действия, однако из-за страха репрессий так и не решился назвать войну войной.



