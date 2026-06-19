«Може, нарешті, зупинимося?»: російський Z-волонтер Шишов записав боязке звернення до Путіна

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Недилько Ксения
Відомий російський волонтер Антон Шишов, який упродовж багатьох років забезпечував забезпеченням окупаційні війська РФ, несподівано записав публічне відеозвернення до Володимира Путіна. У своєму монолозі він закликав очільника Кремля припинити бойові дії, проте через страх репресій так і не наважився назвати війну війною.
Антон Шишов і Володимир Путін
У середовищі прихильників повномасштабного вторгнення РФ в Україну дедалі частіше прориваються панічні та песимістичні настрої. Російський волонтер Антон Шишов, який присвятив роки допомозі загарбникам на фронті, вирішив особисто звернутися до вищого керівництва країни-агресорки з проханням про деескалацію, натякаючи, що початкові пропагандистські цілі нібито вже виконані.
Попри очевидне розчарування тривалістю та наслідками бойових дій, волонтер продемонстрував тотальний страх перед чинним російським законодавством і репресивною машиною. Протягом усього ролика він ретельно уникав заборонених у РФ термінів, замінюючи реальний масштаб катастрофи розмитими поняттями та канцеляризмами.
Це звернення є показовим маркером того, що навіть серед найактивніших помічників російської армії накопичується втома та розуміння безперспективності подальшої агресії. Проте через тотальний контроль і залякування в російському суспільстві, навіть такі заклики звучать максимально безпорадно та обережно.
Нагадаємо, портал
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