Известный российский волонтер Антон Шишов, на протяжении многих лет обеспечивавший обеспечением оккупационные войска РФ, неожиданно записал публичное видеообращение к Владимиру Путину. В своем монологе он призвал главу Кремля прекратить боевые действия, однако из-за страха репрессий так и не решился назвать войну войной.

Антон Шишов и Владимир Путин

В среде сторонников полномасштабного вторжения РФ в Украину все чаще прорываются панические и пессимистические настроения. Российский волонтер Антон Шишов, посвятивший годы помощи захватчикам на фронте, решил лично обратиться к высшему руководству страны-агрессорки с просьбой о деэскалации, намекая, что первоначальные пропагандистские цели уже выполнены.

"Владимир Владимирович, может, наконец, остановимся мы уже? — обратился к русскому диктатору Антон Шишов, пытаясь подобрать максимально осторожные слова. – Мы всем все доказали".

Несмотря на очевидное разочарование в продолжительности и последствиях боевых действий, волонтер продемонстрировал тотальный страх перед действующим российским законодательством и репрессивной машиной. На протяжении всего ролика он усердно избегал запретных в РФ сроков, заменяя реальный масштаб крушения размытыми понятиями и канцеляризмами.

"Вместо того, чтобы прямо говорить о войне и ее разрушительных последствиях, этот человек использует завуалированные выражения типа „ситуация“, „обстановка“ и „неудобства“", — обращают внимание мониторинговые сообщества, проанализировавшие видео.

Это обращение показательным маркером того, что даже среди самых активных помощников российской армии накапливается усталость и понимание бесперспективности дальнейшей агрессии. Однако из-за тотального контроля и запугивания в российском обществе даже такие призывы звучат максимально беспомощно и осторожно.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в пятницу, 19 июня, российскую столицу и подступы к ней атаковало беспрецедентное количество ударных беспилотных летательных аппаратов. На обнародованных картах мониторинговых каналов видны массированные векторы движения воздушных целей, прорывающиеся в Москву по нескольким направлениям одновременно.



