logo

BTC/USD

62938

ETH/USD

1696.09

USD/UAH

44.91

EUR/UAH

51.46

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией «Может наконец остановимся?»: российский Z-волонтер Шишов записал робкое обращение к Путину
commentss НОВОСТИ Все новости

«Может наконец остановимся?»: российский Z-волонтер Шишов записал робкое обращение к Путину

Даже в призыве к миру боится сказать правду: российский волонтер умоляет Путина об окончании "ситуации"

19 июня 2026, 18:53
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Известный российский волонтер Антон Шишов, на протяжении многих лет обеспечивавший обеспечением оккупационные войска РФ, неожиданно записал публичное видеообращение к Владимиру Путину. В своем монологе он призвал главу Кремля прекратить боевые действия, однако из-за страха репрессий так и не решился назвать войну войной.

«Может наконец остановимся?»: российский Z-волонтер Шишов записал робкое обращение к Путину

Антон Шишов и Владимир Путин

В среде сторонников полномасштабного вторжения РФ в Украину все чаще прорываются панические и пессимистические настроения. Российский волонтер Антон Шишов, посвятивший годы помощи захватчикам на фронте, решил лично обратиться к высшему руководству страны-агрессорки с просьбой о деэскалации, намекая, что первоначальные пропагандистские цели уже выполнены.

"Владимир Владимирович, может, наконец, остановимся мы уже? — обратился к русскому диктатору Антон Шишов, пытаясь подобрать максимально осторожные слова. – Мы всем все доказали".

Несмотря на очевидное разочарование в продолжительности и последствиях боевых действий, волонтер продемонстрировал тотальный страх перед действующим российским законодательством и репрессивной машиной. На протяжении всего ролика он усердно избегал запретных в РФ сроков, заменяя реальный масштаб крушения размытыми понятиями и канцеляризмами.

"Вместо того, чтобы прямо говорить о войне и ее разрушительных последствиях, этот человек использует завуалированные выражения типа „ситуация“, „обстановка“ и „неудобства“", — обращают внимание мониторинговые сообщества, проанализировавшие видео.

Это обращение показательным маркером того, что даже среди самых активных помощников российской армии накапливается усталость и понимание бесперспективности дальнейшей агрессии. Однако из-за тотального контроля и запугивания в российском обществе даже такие призывы звучат максимально беспомощно и осторожно.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в пятницу, 19 июня, российскую столицу и подступы к ней атаковало беспрецедентное количество ударных беспилотных летательных аппаратов. На обнародованных картах мониторинговых каналов видны массированные векторы движения воздушных целей, прорывающиеся в Москву по нескольким направлениям одновременно.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости