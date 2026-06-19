Небо над Москвою затягнуло БПЛА: монітори повідомляють про 300 дронів, у найбільших аеропортах колапс

Масована атака безпілотників паралізувала авіасполучення в московському регіоні. Моніторингові пабліки повідомляють про сотні дронів у повітряному просторі РФ, тоді як офіційні джерела заявляють про збиття лише кількох десятків.

Фото, створене штучним інтелектом

У п'ятницю, 19 червня, російську столицю та підступи до неї атакувала безпрецедентна кількість ударних безпілотних літальних апаратів. На оприлюднених картах моніторингових каналів видно масовані вектори руху повітряних цілей, які прориваються до Москви з кількох напрямків одночасно.

"На Москву наразі летить близько 300 дронів", — зазначають у моніторингових спільнотах, описуючи масштаб поточної повітряної операції.

Водночас офіційні пропагандистські ресурси Кремля намагаються применшити реальні масштаби загрози, порційно звітуючи про роботу своєї протиповітряної оборони. Спочатку з'явилися заяви про ліквідацію трьох цілей, а вже за лічені хвилини цифри почали стрімко зростати — до 10, 14, а згодом і до 19 одиниць.

"Російська ППО з 12:00 збила вже 25 безпілотників, що тримали курс на Москву", — сухо констатують у пропагандистському агентстві "РИА Новости".

Попри намагання влади заспокоїти населення, реальна ситуація в небі змусила екстрено зупинити роботу ключових транспортних хабів країни-агресорки. В аеропортах "Домодєдово" та "Жуковський" було негайно введено жорсткі обмеження на виліт та посадку літаків. Згодом криза торкнулася і головного летовища столиці — "Шереметьєво", де наразі відправляють і приймають пасажирські рейси виключно в ручному режимі за спеціальним узгодженням.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Президент України Володимир Зеленський після атаки на Москву, яка була відповіддю на жорстокі удари по Києву, Дніпру та Харкову напередодні, наголосив, що Україна не буде відсиджуватися, коли РФ б’є по Україні: "Якщо палатиме Україна, палатиме і ваша Москва".