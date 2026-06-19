Небо над Москвой затянуло БПЛА: мониторы сообщают о 300 дронах, в крупнейших аэропортах коллапс

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Недилько Ксения
Массированная атака беспилотников парализовала авиасообщение в московском регионе. Мониторинговые паблики сообщают о сотнях дронов в воздушном пространстве РФ, в то время как официальные источники заявляют о сбитии всего нескольких десятков.
Фото, созданное искусственным интеллектом
В пятницу, 19 июня, российскую столицу и подступы к ней атаковало беспрецедентное количество ударных беспилотных летательных аппаратов. На обнародованных картах мониторинговых каналов видны массированные векторы движения воздушных целей, прорывающиеся в Москву из нескольких направлений одновременно.
В то же время, официальные пропагандистские ресурсы Кремля пытаются приуменьшить реальные масштабы угрозы, порционно отчитываясь о работе своей противовоздушной обороны. Сначала появились заявления о ликвидации трех целей, а уже в считанные минуты цифры начали стремительно расти — до 10, 14, а впоследствии и до 19 единиц.
Несмотря на усилия властей успокоить население, реальная ситуация в небе заставила экстренно остановить работу ключевых транспортных хабов страны-агрессорки. В аэропортах "Домодедово" и "Жуковский" были немедленно введены жесткие ограничения на вылет и посадку самолетов. Впоследствии кризис затронул и главное аэродром столицы — "Шереметьево", где сейчас отправляют и принимают пассажирские рейсы исключительно в ручном режиме по специальному согласованию.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что Президент Украины Владимир Зеленский после атаки на Москву, которая была ответом на жестокие удары по Киеву, Днепру и Харькову накануне, подчеркнул, что Украина не будет отсиживаться, когда РФ бьет по Украине: "Если будет пылать Украина, будет пылать и ваша Москва".