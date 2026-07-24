Сімферополь у вогні та диму: що сталося

У тимчасово окупованому Криму третю ніч поспіль лунали сильні вибухи, в соцмережах повідомляли про попадання внаслідок атак дронів у різних містах, зокрема за складом Wildberries у Сімферополі.

У Сімферополі безпілотники атакували склад Wildberries. Фото: із відкритих джерел

Повідомлялося, що вибухи внаслідок атак безпілотників, окрім Сімферополя, лунали у Судаку, Євпаторії, Севастополі та інших містах окупованого росіянами півострова.

Зокрема, телеграм-канал "Кримський вітер" писав про приліт у Сімферополі на хаб Wildberries, що згодом підтвердили у компанії.

"Сортувальний центр Wildberries у Сімферополі був евакуйований відповідно до вимог безпеки", — повідомила прес-служба компанії.

Нагадаємо, в ніч на 24 липня в Росії повідомили про атаку безпілотників на Санкт-Петербург, Ленінградську область і Твер, внаслідок чого спалахнули склади Wildberries.

Після 3 години ночі губернатор Ленобласті РФ Олександр Дрозденко повідомив про 33 нібито збиті безпілотники над Ленінградською областю. Водночас у соцмережах поширювалася інформація про прильоти у регіоні.

"Мешканці міста та області повідомляли про вибухи. Над Петербургом видно дим", — зазначив один із місцевих мешканців.

Пізніше Дрозденко повідомив про 50 нібито збитих дронів над областю РФ.

Також видання "Коментарі" повідомляло – російська влада зіткнулася з несподіваною критикою з боку власних провоєнних блогерів після заяви про те, що траса Ростов – Крим нібито повністю захищена від українських ударів. Як зазначає Інститут вивчення війни (ISW), представники російської ультрапатріотичної спільноти публічно поставили під сумнів слова окупаційної адміністрації Запорізької області.



