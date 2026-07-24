Симферополь в огне и дыму: что произошло

Во временно оккупированном Крыму третью ночь подряд раздавались сильные взрывы, в соцсетях сообщали о попаданиях в результате атак дронов в разных городах, в частности по складу Wildberries в Симферополе.

В Симферополе беспилотники атаковали склад Wildberries. Фото: из открытых источников

Сообщалось, что взрывы в результате атак беспилотников, помимо Симферополя, раздавались в Судаке, Евпатории, Севастополе и других городах оккупированного россиянами полуострова.

В частности, телеграмм-канал "Крымский ветер" писал о прилете в Симферополе на хаб Wildberries, что впоследствии подтвердили в компании.

"Сортировочный центр Wildberries в Симферополе был эвакуирован в соответствии с требованиями безопасности", — сообщила пресс-служба компании.

Напомним, в ночь на 24 июля в России сообщили об атаке беспилотников на Санкт-Петербург, Ленинградскую область и Тверь, в результате чего загорелись склады Wildberries.

После 3 часов ночи губернатор Ленобласти РФ Александр Дрозденко сообщил о 33 якобы сбитых беспилотниках над Ленинградской областью. Вместе с тем в соцсетях распространялась информация о прилётах в регионе.

"Жители города и области сообщали о взрывах. Над Петербургом виден дым", — отметил один из местных жителей.

Позже Дрозденко сообщил о 50 якобы сбитых дронах над областью РФ.

Также издание "Комментарии" сообщало – российские власти столкнулись с неожиданной критикой со стороны собственных провоенных блогеров после заявления о том, что трасса Ростов – Крым якобы полностью защищена от украинских ударов. Как отмечает Институт изучения войны (ISW), представители российского ультрапатриотического сообщества публично поставили под сомнение слова оккупационной администрации Запорожской области.



