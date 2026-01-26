Сильні морози змінили війну в Україні: що відбувається на фронті

На початку повномасштабної війни вирішальну роль на полі бою відігравали танки та важка бронетехніка. Сьогодні ж фронт дедалі більше контролюють безпілотники. Україна та Росія масово застосовують дрони не лише для розвідки, а й для ударів з повітря, що докорінно змінює тактику бойових дій.

Війна в Україні. Фото: з відкритих джерел

Як зазначає The New York Times, у "дронову епоху" обидві сторони значно рідше використовують бронетехніку. Російські війська все частіше відправляють у бій малі групи піхоти, які пересуваються пішки або на мотоциклах, розраховуючи зменшити помітність для повітряної розвідки.

За словами командира українського піхотного взводу з позивним "Сало", сезонні зміни не надто впливають на сам характер війни. "Насправді нічого не змінюється – ні влітку, ні взимку. Єдина відмінність — холод", — каже він. Водночас військові аналітики наголошують, що саме погода в умовах домінування дронів набуває особливого значення.

Взимку оголені дерева перестають бути природним маскуванням, а сніг видає пересування військ слідами. Морози підвищують ефективність тепловізорів, встановлених на безпілотниках, що робить солдатів уразливішими. "Ми чітко бачимо сліди на снігу й визначаємо, де ховається ворог. Але під час сильного снігопаду видимість зникає — це найнебезпечніший момент", — розповів український офіцер з позивним "Ширлі".

Аналітики зазначають, що російські війська часто використовують туман, хуртовини та похмуру погоду як прикриття для просування. Водночас морози шкодять і самій техніці: холод скорочує ресурс батарей дронів, а сніг може виводити їх з ладу. Через загрозу безпілотників укриття доводиться копати глибше, що складно в мерзлій землі.

Попри технологічну перевагу дронів, вирішальною силою залишається піхота. "Людський фактор нікуди не зник. Саме піхота тримає лінію", — наголошує командир взводу.

Читайте також на порталі "Коментарі" — ЗСУ змінюють правила сучасної війни: Сирський заінтригував заявою про зміни на фронті.



