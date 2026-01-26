Сильные морозы изменили войну в Украине: что происходит на фронте

В начале полномасштабной войны решающую роль в поле боя играли танки и тяжелая бронетехника. Сегодня фронт все больше контролируют беспилотники. Украина и Россия массово применяют дроны не только для разведки, но и для ударов с воздуха, что коренным образом изменяет тактику боевых действий.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Как отмечает The New York Times, в "дроновую эпоху" обе стороны значительно реже используют бронетехнику. Российские войска все чаще отправляют в бой малые группы пехоты, которые передвигаются пешком или на мотоциклах, рассчитывая снизить заметность для воздушной разведки.

По словам командира украинского пехотного взвода с позывным "Сало", сезонные изменения не сильно влияют на сам характер войны. "На самом деле ничего не меняется – ни летом, ни зимой. Единственное отличие – холод", – говорит он. В то же время военные аналитики подчеркивают, что именно погода в условиях доминирования дронов приобретает особое значение.

Зимой обнаженные деревья перестают быть естественной маскировкой, а снег выдает передвижение войск по следам. Морозы повышают эффективность тепловизоров, установленных на беспилотниках, что делает солдат более уязвимыми. "Мы отчетливо видим следы на снегу и определяем, где прячется враг. Но во время сильного снегопада видимость исчезает – это самый опасный момент", – рассказал украинский офицер с позывным "Ширли".

Аналитики отмечают, что российские войска часто используют туман, метели и пасмурную погоду как прикрытие для продвижения. В то же время, морозы вредят и самой технике: холод сокращает ресурс батарей дронов, а снег может выводить их из строя. Из-за угрозы беспилотников укрытие приходится копать глубже, что сложно в мерзлой земле.

Несмотря на технологическое преимущество дронов, решающей силой остается пехота. "Человеческий фактор никуда не исчез. Именно пехота держит линию", — отмечает командир взвода.

