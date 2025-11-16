Сили оборони України нанесли потужний удар по рф: наслідки

Українські сили оборони здійснили комплексну операцію, спрямовану на послаблення наступальних можливостей російської армії та ускладнення логістики пального й боєприпасів. У межах цих дій було уражено низку важливих військово-технічних об’єктів на території РФ та тимчасово окупованих районів України.

Ураження російських НПЗ та складу БЛПА

Ураження Новокуйбишевського НПЗ у Самарській області

Під удар потрапив Новокуйбишевський нафтопереробний завод — один із найбільших НПЗ у Росії з обсягом переробки близько 8,8 млн тонн нафти на рік. Підприємство виробляє понад 20 видів продукції та є ключовим постачальником високоякісного реактивного пального для російської армії.

У районі об’єкта зафіксовано вибухи та масштабну пожежу. Інформація про реальний рівень руйнувань уточнюється.

Знищення бази БпЛА "Рубікон"

Також підрозділи оборони уразили склад безпілотників підрозділу "Рубікон" на тимчасово окупованій частині Донеччини. Одночасно пошкоджено перекачувальну станцію паливно-мастильних матеріалів, що використовувалася для забезпечення окупаційних військ.

Нові підтвердження щодо удару по Рязанському НПЗ

Уточнено наслідки попереднього ураження Рязанського нафтопереробного заводу. Пошкоджено установки глибокої переробки ЕЛОУ-АВТ-4 та ЕЛОУ-АВТ-6, один із резервуарів із нафтопродуктами та естакаду трубопроводів.

Мета операції

Ці удари спрямовані на:

зниження наступального потенціалу російських військ,

скорочення запасів реактивного та дизельного пального,

ускладнення логістики забезпечення російських підрозділів на фронті,

створення додаткового тиску на російську воєнну інфраструктуру.

Сили оборони наголошують, що й надалі проводитимуть операції, які знижують можливості Росії продовжувати збройну агресію проти України.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у країнський рух спротиву "АТЕШ" провів успішну диверсійну операцію на території тимчасово окупованої Запорізької області. У нічний час агенти підпалили релейну шафу на важливій ділянці залізниці поблизу Новобогданівки Мелітопольського району, що спричинило повну зупинку військових ешелонів РФ.