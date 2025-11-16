logo_ukra

BTC/USD

96438

ETH/USD

3239.38

USD/UAH

42.04

EUR/UAH

48.98

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Катастрофа для РФ на півдні: удар СОУ
commentss НОВИНИ Всі новини

Катастрофа для РФ на півдні: удар СОУ

На Запорізькому напрямку партизани «АТЕШ» зірвали рух російських ешелонів — СОУ завдали точних ударів по блокованих поїздах

16 листопада 2025, 12:30
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Український рух спротиву "АТЕШ" провів успішну диверсійну операцію на території тимчасово окупованої Запорізької області. У нічний час агенти підпалили релейну шафу на важливій ділянці залізниці поблизу Новобогданівки Мелітопольського району, що спричинило повну зупинку військових ешелонів РФ.

Катастрофа для РФ на півдні: удар СОУ

Партизани зупинили російські ешелони

Ділянка, де відбулась диверсія, знаходиться лише за 50 кілометрів від лінії фронту, тому зупинені поїзди перетворилися на легкі та вразливі цілі. Сили оборони України швидко скористалися ситуацією та нанесли по блокованих ешелонах точні ракетні й артилерійські удари.


Катастрофа для РФ на півдні: удар СОУ - фото 2

Знищення частини складів із технікою, боєприпасами та паливом, а також пошкодження залізничної інфраструктури призвели до тимчасового зриву логістики російських військ на Херсонському та частині Запорізького напрямків. Брак постачання вже відобразився на інтенсивності дій окупаційних підрозділів на цих ділянках фронту.

Українські джерела спротиву наголошують, що подібні операції продовжують істотно ускладнювати роботу російської військової логістики на півдні.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у ніч з 15 на 16 листопада російські військові заявили про масштабну атаку українських безпілотників одразу на кілька областей країни. За даними Міноборони РФ, удари тривали з 23:00 до 7:00 за московським часом, а силами чергової ППО нібито було перехоплено та знищено 57 БПЛА літакового типу.

У російському відомстві стверджують, що найбільший масив дронів прямував на Самарську область — там повідомили про збиття 23 дронів. Ще 17 безпілотників оголосили нейтралізованими над Волгоградською областю. Також у зведенні йдеться про п’ять дронів, знищених над Саратовщиною, і стільки ж — над Ростовською областю. На території Курської та Воронезької областей по три безпілотники відповідно. Один апарат, за їхніми даними, нібито був збитий у Брянській області.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/atesh_ua/8589
Теги:

Новини

Всі новини