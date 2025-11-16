Катастрофа для РФ на півдні: удар СОУ

Український рух спротиву "АТЕШ" провів успішну диверсійну операцію на території тимчасово окупованої Запорізької області. У нічний час агенти підпалили релейну шафу на важливій ділянці залізниці поблизу Новобогданівки Мелітопольського району, що спричинило повну зупинку військових ешелонів РФ.

Партизани зупинили російські ешелони

Ділянка, де відбулась диверсія, знаходиться лише за 50 кілометрів від лінії фронту, тому зупинені поїзди перетворилися на легкі та вразливі цілі. Сили оборони України швидко скористалися ситуацією та нанесли по блокованих ешелонах точні ракетні й артилерійські удари.







Знищення частини складів із технікою, боєприпасами та паливом, а також пошкодження залізничної інфраструктури призвели до тимчасового зриву логістики російських військ на Херсонському та частині Запорізького напрямків. Брак постачання вже відобразився на інтенсивності дій окупаційних підрозділів на цих ділянках фронту.

Українські джерела спротиву наголошують, що подібні операції продовжують істотно ускладнювати роботу російської військової логістики на півдні.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у ніч з 15 на 16 листопада російські військові заявили про масштабну атаку українських безпілотників одразу на кілька областей країни. За даними Міноборони РФ, удари тривали з 23:00 до 7:00 за московським часом, а силами чергової ППО нібито було перехоплено та знищено 57 БПЛА літакового типу.





У російському відомстві стверджують, що найбільший масив дронів прямував на Самарську область — там повідомили про збиття 23 дронів. Ще 17 безпілотників оголосили нейтралізованими над Волгоградською областю. Також у зведенні йдеться про п’ять дронів, знищених над Саратовщиною, і стільки ж — над Ростовською областю. На території Курської та Воронезької областей по три безпілотники відповідно. Один апарат, за їхніми даними, нібито був збитий у Брянській області.

