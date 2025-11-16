Палаюча ніч для Росії: масована атака безпілотників

У ніч з 15 на 16 листопада російські військові заявили про масштабну атаку українських безпілотників одразу на кілька областей країни. За даними Міноборони РФ, удари тривали з 23:00 до 7:00 за московським часом, а силами чергової ППО нібито було перехоплено та знищено 57 БПЛА літакового типу.

У російському відомстві стверджують, що найбільший масив дронів прямував на Самарську область — там повідомили про збиття 23 дронів. Ще 17 безпілотників оголосили нейтралізованими над Волгоградською областю.

Також у зведенні йдеться про п’ять дронів, знищених над Саратовщиною, і стільки ж — над Ростовською областю. На території Курської та Воронезької областей по три безпілотники відповідно. Один апарат, за їхніми даними, нібито був збитий у Брянській області.

РФ традиційно не уточнює, чи впали збиті апарати на об’єкти інфраструктури, чи були пошкодження та постраждалі. Місцева влада деяких регіонів також не надає додаткової інформації, обмежуючись повідомленнями про "роботу ППО" та "відсутність серйозних наслідків".

Попри заяви російського Міноборони, кількість та напрямки безпілотників офіційно не підтверджуються незалежними джерелами. Українська сторона поки що не надала коментар стосовно ударів по території рф.

