Горящая ночь для России: массированная атака беспилотников

В ночь с 15 на 16 ноября российские военные заявили о масштабной атаке украинских беспилотников сразу на несколько областей страны. По данным Минобороны РФ, удары продолжались с 23:00 до 7:00 по московскому времени, а силами дежурной ПВО якобы были перехвачены и уничтожены 57 БПЛА самолетного типа.

Атака дронами по рф

В российском ведомстве утверждают, что наибольший массив дронов направлялся на Самарскую область — там сообщили о сбитии 23 дронов. Еще 17 беспилотников объявили нейтрализованными над Волгоградской областью.

Также в своде говорится о пяти дронов, уничтоженных над Саратовщиной, и столько же над Ростовской областью. На территории Курской и Воронежской областей по три беспилотника соответственно. Один аппарат, по их данным, якобы был сбит в Брянской области.

РФ традиционно не уточняет, упали ли сбитые аппараты на объекты инфраструктуры, были ли повреждения и пострадавшие. Местные власти некоторых регионов также не предоставляют дополнительной информации, ограничиваясь сообщениями о "работе ПВО" и "отсутствии серьезных последствий".

Несмотря на заявления российского Минобороны, количество и направления беспилотников официально не подтверждаются независимыми источниками. Украинская сторона пока не предоставила комментарий относительно ударов по территории России.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что по сообщениям СМИ, украинские операторы радиоэлектронной борьбы научились вводить в заблуждение российские противокорабельные/аэробалистические ракеты "Кинжал". Новая методика не требует прямых ударов по ракете – ее навигация просто "запутывается".