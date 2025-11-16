Катастрофа для РФ на юге: ушиб СОУ

Украинское движение сопротивления АТЕШ провело успешную диверсионную операцию на территории временно оккупированной Запорожской области. В ночное время агенты подожгли релейный шкаф на важном участке железной дороги вблизи Новобогдановки Мелитопольского района, что повлекло за собой полную остановку военных эшелонов РФ.

Партизаны остановили российские эшелоны

Участок, где состоялась диверсия, находится всего в 50 километрах от линии фронта, поэтому остановленные поезда превратились в легкие и уязвимые цели. Силы обороны Украины быстро воспользовались ситуацией и нанесли по блокированным эшелонам точные ракетные и артиллерийские удары.







Уничтожение части складов с техникой, боеприпасами и топливом, а также повреждение железнодорожной инфраструктуры привели к временному срыву логистики российских войск на Херсонском и Запорожском направлениях. Нехватка поставок уже отразилась на интенсивности действий оккупационных подразделений на этих участках фронта.

Украинские источники сопротивления подчеркивают, что подобные операции продолжают существенно усложнять работу российской военной логистики на юге.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в ночь с 15 на 16 ноября российские военные заявили о масштабной атаке украинских беспилотников сразу на несколько областей страны. По данным Минобороны РФ, удары продолжались с 23:00 до 7:00 по московскому времени, а силами дежурной ПВО якобы были перехвачены и уничтожены 57 БПЛА самолетного типа.





В российском ведомстве утверждают, что наибольший массив дронов направлялся на Самарскую область — там сообщили о сбитии 23 дронов. Еще 17 беспилотников объявили нейтрализованными над Волгоградской областью. Также в своде говорится о пяти дронов, уничтоженных над Саратовщиной, и столько же над Ростовской областью. На территории Курской и Воронежской областей по три беспилотника соответственно. Один аппарат, по их данным, якобы был сбит в Брянской области.

