Силы обороны Украины нанесли мощный удар по России: последствия

Ткачова Марія
Украинские силы обороны провели комплексную операцию, направленную на ослабление наступательных возможностей российской армии и усложнение логистики горючего и боеприпасов. В рамках этих действий был поражен ряд важных военно-технических объектов на территории РФ и временно оккупированных районов Украины.
Удар по российским НПЗ и складу БЛПА
Новокуйбышевского НПЗ в Самарской области
Под удар попал Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод – один из крупнейших НПЗ в России с объемом переработки около 8,8 млн тонн нефти в год. Предприятие производит более 20 видов продукции и является ключевым поставщиком высококачественного топлива для российской армии.
В районе объекта зафиксированы взрывы и масштабный пожар. Информация о реальном уровне разрушений уточняется.
Уничтожение базы БПЛА "Рубикон"
Также подразделения обороны поразили состав беспилотников подразделения "Рубикон" на временно оккупированной части Донбасса. Одновременно повреждена перекачивающая станция горюче-смазочных материалов, которая использовалась для обеспечения оккупационных войск.
Новые подтверждения по удару по Рязанскому НПЗ
Уточнены последствия предварительного поражения Рязанского нефтеперерабатывающего завода. Повреждены установки глубокой переработки ЭЛОУ-АВТ-4 и ЭЛОУ-АВТ-6, один из резервуаров с нефтепродуктами и эстакада трубопроводов.
Цель операции
Эти удары направлены на:
Силы обороны подчеркивают, что и дальше будут проводить операции, снижающие возможности России продолжать вооруженную агрессию против Украины.