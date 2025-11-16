logo

Силы обороны Украины нанесли мощный удар по России: последствия

Силы обороны Украины ударили по нефтеперерабатывающему заводу в Самарской области и складах БПЛА "Рубикона"

Украинские силы обороны провели комплексную операцию, направленную на ослабление наступательных возможностей российской армии и усложнение логистики горючего и боеприпасов. В рамках этих действий был поражен ряд важных военно-технических объектов на территории РФ и временно оккупированных районов Украины.

Силы обороны Украины нанесли мощный удар по России: последствия

Удар по российским НПЗ и складу БЛПА

Новокуйбышевского НПЗ в Самарской области

Под удар попал Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод – один из крупнейших НПЗ в России с объемом переработки около 8,8 млн тонн нефти в год. Предприятие производит более 20 видов продукции и является ключевым поставщиком высококачественного топлива для российской армии.

В районе объекта зафиксированы взрывы и масштабный пожар. Информация о реальном уровне разрушений уточняется.

Уничтожение базы БПЛА "Рубикон"

Также подразделения обороны поразили состав беспилотников подразделения "Рубикон" на временно оккупированной части Донбасса. Одновременно повреждена перекачивающая станция горюче-смазочных материалов, которая использовалась для обеспечения оккупационных войск.

Новые подтверждения по удару по Рязанскому НПЗ

Уточнены последствия предварительного поражения Рязанского нефтеперерабатывающего завода. Повреждены установки глубокой переработки ЭЛОУ-АВТ-4 и ЭЛОУ-АВТ-6, один из резервуаров с нефтепродуктами и эстакада трубопроводов.

Цель операции

Эти удары направлены на:

  • снижение наступательного потенциала российских войск,
  • сокращение запасов реактивного и дизельного горючего,
  • усложнение логистики обеспечения российских подразделений на фронте,
  • создание дополнительного давления на русскую военную инфраструктуру.

Силы обороны подчеркивают, что и дальше будут проводить операции, снижающие возможности России продолжать вооруженную агрессию против Украины.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в странское движение сопротивления "АТЕШ" провел успешную диверсионную операцию на территории временно оккупированной Запорожской области. В ночное время агенты подожгли релейный шкаф на важном участке железной дороги вблизи Новобогдановки Мелитопольского района, что повлекло за собой полную остановку военных эшелонов РФ.



Источник: https://t.me/GeneralStaffZSU/31452
