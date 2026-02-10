logo_ukra

Сили оборони накрили важливі об'єкти РФ: сталі відомі деталі
Сили оборони накрили важливі об’єкти РФ: сталі відомі деталі

Україна вдарила по "Рубікону", штабам і не тільки

10 лютого 2026, 15:28
Українські захисники завдали серії ударів по військових об’єктах ворога на тимчасово окупованих територіях та вглибині РФ. Зокрема, уразили пункт управління дронів підрозділу зі складу центру "Рубікон". Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ у Telegram.

Сили оборони накрили важливі об’єкти РФ: сталі відомі деталі

Безпілотник. Фото: з відкритих джерел

За інформацією Генштабу, у ніч на 10 лютого 2026 року на тимчасово окупованій території Донецької області, в районі населеного пункту Ялта, було уражено ворожий ремонтний підрозділ.

Зазначається також, що на тимчасово окупованій території Запорізької області, поблизу Комиш-Зорі, Сили оборони завдали удару по навчальному центру підготовки пілотів БпЛА та виробництва FPV-дронів.

Також у районі Хліборобного уражено місце зосередження живої сили противника.

Крім того, в районі населеного пункту Високе Запорізької області українські воїни вразили пункт управління БпЛА підрозділу зі складу центру "Рубікон".

На тимчасово окупованій території Донецької області, поблизу Федорівки, було уражено польовий склад пально-мастильних матеріалів російських військ.

Окремо в Генштабі проінфорсували, що напередодні на території Курської області РФ, у районі населеного пункту Тьоткіно, зафіксовано влучання по пункту управління БпЛА противника.

"Втрати противника та масштаби завданих збитків уточнюються", — йдеться у повідомленні.

У Генштабі акцентували, що системні удари по військовій інфраструктурі агресора триватимуть і надалі.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Генеральний штаб ЗСУ заявив, що вище політичне керівництво Росії знову поширює фейкові повідомлення про "успіхи" армії РФ на фронті, які не мають жодного підтвердження в реальності.




Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/34873
