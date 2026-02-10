Сили оборони накрили важливі об’єкти РФ: сталі відомі деталі

Рубрики
Кравцев Сергей
Українські захисники завдали серії ударів по військових об’єктах ворога на тимчасово окупованих територіях та вглибині РФ. Зокрема, уразили пункт управління дронів підрозділу зі складу центру "Рубікон". Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ у Telegram.
Безпілотник. Фото: з відкритих джерел
За інформацією Генштабу, у ніч на 10 лютого 2026 року на тимчасово окупованій території Донецької області, в районі населеного пункту Ялта, було уражено ворожий ремонтний підрозділ.
Зазначається також, що на тимчасово окупованій території Запорізької області, поблизу Комиш-Зорі, Сили оборони завдали удару по навчальному центру підготовки пілотів БпЛА та виробництва FPV-дронів.
Також у районі Хліборобного уражено місце зосередження живої сили противника.
Крім того, в районі населеного пункту Високе Запорізької області українські воїни вразили пункт управління БпЛА підрозділу зі складу центру "Рубікон".
На тимчасово окупованій території Донецької області, поблизу Федорівки, було уражено польовий склад пально-мастильних матеріалів російських військ.
Окремо в Генштабі проінфорсували, що напередодні на території Курської області РФ, у районі населеного пункту Тьоткіно, зафіксовано влучання по пункту управління БпЛА противника.
У Генштабі акцентували, що системні удари по військовій інфраструктурі агресора триватимуть і надалі.
