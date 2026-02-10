logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.03

EUR/UAH

51.12

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Силы обороны накрыли важные объекты РФ: стали известны детали
commentss НОВОСТИ Все новости

Силы обороны накрыли важные объекты РФ: стали известны детали

Украина ударила по "Рубикону", штабам и не только

10 февраля 2026, 15:28
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Украинские защитники нанесли серию ударов по военным объектам врага на временно оккупированных территориях и в глубине РФ. В частности, поразили пункт управления дронов подразделения из состава центра "Рубикон". Об этом говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ Telegram.

Силы обороны накрыли важные объекты РФ: стали известны детали

Беспилотник. Фото: из открытых источников

По информации Генштаба, в ночь на 10 февраля 2026 года на временно оккупированной территории Донецкой области, в районе населенного пункта Ялта, было поражено вражеское ремонтное подразделение.

Отмечается также, что на временно оккупированной территории Запорожской области, вблизи Камыш-Зори, Силы обороны нанесли удар по учебному центру подготовки пилотов БПЛА и производства FPV-дронов.

Также в районе Земледельческого поражено место сосредоточения живой силы противника.

Кроме того, в районе населённого пункта Высокое Запорожской области украинские воины поразили пункт управления БпЛА подразделения из состава центра "Рубикон".

На временно оккупированной территории Донецкой области, близ Федоровки, был поражен полевой состав горюче-смазочных материалов российских войск.

Отдельно в Генштабе проинформировали, что накануне на территории Курской области РФ, в районе населенного пункта Теткино, зафиксировано попадание по пункту управления БПЛА противника.

"Потери противника и масштабы нанесенного ущерба уточняются", — говорится в сообщении.

В Генштабе акцентировали, что системные удары по военной инфраструктуре агрессора будут продолжаться и дальше.

Читайте на портале "Комментарии" — Генеральный штаб ВСУ заявил, что высшее политическое руководство России снова распространяет фейковые сообщения об "успехах" армии РФ на фронте, не имеющих никакого подтверждения в реальности.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/GeneralStaffZSU/34873
Теги:

Новости

Все новости