Силы обороны накрыли важные объекты РФ: стали известны детали

Украинские защитники нанесли серию ударов по военным объектам врага на временно оккупированных территориях и в глубине РФ. В частности, поразили пункт управления дронов подразделения из состава центра "Рубикон". Об этом говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ Telegram.

Беспилотник. Фото: из открытых источников

По информации Генштаба, в ночь на 10 февраля 2026 года на временно оккупированной территории Донецкой области, в районе населенного пункта Ялта, было поражено вражеское ремонтное подразделение.

Отмечается также, что на временно оккупированной территории Запорожской области, вблизи Камыш-Зори, Силы обороны нанесли удар по учебному центру подготовки пилотов БПЛА и производства FPV-дронов.

Также в районе Земледельческого поражено место сосредоточения живой силы противника.

Кроме того, в районе населённого пункта Высокое Запорожской области украинские воины поразили пункт управления БпЛА подразделения из состава центра "Рубикон".

На временно оккупированной территории Донецкой области, близ Федоровки, был поражен полевой состав горюче-смазочных материалов российских войск.

Отдельно в Генштабе проинформировали, что накануне на территории Курской области РФ, в районе населенного пункта Теткино, зафиксировано попадание по пункту управления БПЛА противника.

"Потери противника и масштабы нанесенного ущерба уточняются", — говорится в сообщении.

В Генштабе акцентировали, что системные удары по военной инфраструктуре агрессора будут продолжаться и дальше.

