Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко повідомив, що останні дії та заяви російського керівництва свідчать про намір продовжувати збройну агресію, попри будь-які політичні очікування.

Сигнал для Трампа: У РНБО пояснили, як РФ планує продовжувати війну та звинуватити Україну

За словами Коваленка, маніпуляції Кремля спрямовані безпосередньо на майбутню адміністрацію Дональда Трампа. Росія намагається створити алібі для своєї подальшої агресії.

"Путін своїми фейками про "план підриву турецького і блакитного потоків" і лавров із заявами про "відсутність термінів завершення війни" публічно кажуть Трампу, що рф не хоче завершувати цю війну, але намагатиметься перекласти провину за це із себе на Україну", — зазначив керівник ЦПД.

Він також підкреслив, що ситуація безпосередньо в зоні бойових дій та в інформаційному просторі країни-агресора лише підтверджує ці висновки.

"На полі бою поки взагалі немає ознак, що рф планує припиняти бойові дії. Інформаційно в рф також іде подальша прокачка воєнного сценарію. На жаль, поки так", — резюмував Коваленко.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Москва не визначає конкретних термінів для закінчення війни Росії проти України. За його словами, Росія "вирішує завдання мирного врегулювання", а не підганяє процес під часові рамки.

Сергій Лавров під час виступу перед журналістами в Москві прокоментував повідомлення про те, що президент США Дональд Трамп хоче досягти закінчення війни в Україні протягом місяця. За його словами, Росія не ставить дедлайни для завершення конфлікту. "Ви щось чули від нас за термінами? У нас не терміни, у нас завдання, і ми їх вирішуємо", — сказав Лавров.