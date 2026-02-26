Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко сообщил, что последние действия и заявления российского руководства свидетельствуют о намерении продолжать вооруженную агрессию, несмотря на какие-либо политические ожидания.

Сигнал для Трампа: В СНБО объяснили, как РФ планирует продолжать войну и обвинить Украину

По словам Коваленко, манипуляции Кремля направлены напрямую на будущую администрацию Дональда Трампа. Россия пытается создать алиби для дальнейшей агрессии.

"Путин своими фейками о "плане подрыва турецкого и голубого потоков" и лавров с заявлениями об "отсутствии сроков завершения войны" публично говорят Трампу, что Россия не хочет завершать эту войну, но будет пытаться переложить вину за это с себя на Украину", — отметил руководитель ЦПД.

Он также подчеркнул, что ситуация непосредственно в зоне боевых действий и в информационном пространстве страны-агрессора лишь подтверждает эти выводы.

"На поле боя пока вообще нет признаков, что Россия планирует прекращать боевые действия. Информационно в России также идет дальнейшая прокачка военного сценария. К сожалению, пока так", — резюмировал Коваленко.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не определяет конкретных сроков для окончания войны России против Украины. По его словам, Россия "решает задачу мирного урегулирования", а не подгоняет процесс во временные рамки.

Сергей Лавров, выступая перед журналистами в Москве, прокомментировал сообщение о том, что президент США Дональд Трамп хочет достичь окончания войны в Украине в течение месяца. По его словам, Россия не ставит дедлайн для завершения конфликта. "Вы что-то слышали от нас по срокам? У нас не сроки, у нас задачи, и мы их решаем", — сказал Лавров.