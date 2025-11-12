Андрій Сибіга провів зустріч з державним секретарем США Марком Рубіо під час засідання Великої сімки в Канаді. Про це повідомляють в МЗС України.

Сибіга зустрівся з Рубіо: що заявив держсекретар США

Міністр Андрій Сибіга заявив, що Україна цінує мирні зусилля Президента Трампа та дуже ефективні енергетичні санкції проти Росії.

"Ми маємо продовжувати збільшувати ціну війни для Путіна та його режиму, змушуючи Росію припинити війну", – зазначив глава МЗС.

Андрій Сибіга також надав американському колезі оновлену інформацію про поточну ситуацію на полі бою, мирні зусилля та конкретні пріоритети щодо зміцнення оборони та енергетичної стійкості України.

Держсекретар Марко Рубіо зауважив, що Сполучені Штати залишаються непохитними у співпраці з партнерами, аби спонукати Росію до дипломатичних зусиль та безпосереднього діалогу з Україною для досягнення міцного і тривалого миру.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що через корупцію в енергетичній сфері Україна починає втрачати підтримку приватних донорів, розповів член парламентського комітету з питань енергетики Сергій Нагорняк в етері КИЇВ24.

"Учора мені подзвонили приватні донори, які мали купити трансформатор для Сумської області. Вони прочитали новини й сказали: "Ви можете дозволити собі купити не один трансформатор — вам відомі всі прізвища. Звертайтеся до них". І відмовилися від допомоги", – зазначив політик.