Андрей Сибига провел встречу с государственным секретарем США Марком Рубио во время заседания Большой семерки в Канаде. Об этом сообщает МИД Украины.

Сибига встретился с Рубио: что заявил госсекретарь США

Министр Андрей Сибига заявил, что Украина ценит мирные усилия Президента Трампа и эффективные энергетические санкции против России.

"Мы должны продолжать увеличивать цену войны для Путина и его режима, заставляя Россию прекратить войну", — отметил глава МИД.

Андрей Сибига также предоставил американскому коллеге обновленную информацию о текущей ситуации на поле боя, мирных усилиях и конкретных приоритетах по укреплению обороны и энергетической устойчивости Украины.

Госсекретарь Марко Рубио отметил, что Соединенные Штаты остаются непоколебимыми в сотрудничестве с партнерами, чтобы побуждать Россию к дипломатическим усилиям и непосредственному диалогу с Украиной для достижения крепкого и продолжительного мира.

