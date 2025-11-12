logo

Сибига встретился с Рубио: что заявил госсекретарь США
commentss НОВОСТИ Все новости

Сибига встретился с Рубио: что заявил госсекретарь США

Марко Рубио заявил, что США продолжают побуждать Россию к дипломатическим усилиям

12 ноября 2025, 18:35
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Андрей Сибига провел встречу с государственным секретарем США Марком Рубио во время заседания Большой семерки в Канаде. Об этом сообщает МИД Украины.





Министр Андрей Сибига заявил, что Украина ценит мирные усилия Президента Трампа и эффективные энергетические санкции против России.

"Мы должны продолжать увеличивать цену войны для Путина и его режима, заставляя Россию прекратить войну", — отметил глава МИД.

Андрей Сибига также предоставил американскому коллеге обновленную информацию о текущей ситуации на поле боя, мирных усилиях и конкретных приоритетах по укреплению обороны и энергетической устойчивости Украины.

Госсекретарь Марко Рубио отметил, что Соединенные Штаты остаются непоколебимыми в сотрудничестве с партнерами, чтобы побуждать Россию к дипломатическим усилиям и непосредственному диалогу с Украиной для достижения крепкого и продолжительного мира.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что из-за коррупции в энергетической сфере Украина начинает терять поддержку частных доноров, рассказал член парламентского комитета по вопросам энергетики Сергей Нагорняк в эфире КИЕВ24.

"Вчера мне позвонили частные доноры, которые должны были купить трансформатор для Сумской области. Они прочли новости и сказали: "Вы можете позволить себе купить не один трансформатор — вам известны все фамилии. Обращайтесь к ним". И отказались от помощи", – отметил политик.                                                                                                                                                                                                           



