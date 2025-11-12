logo_ukra

У Раді шоковані: через корупційні скандали приватні донори відмовляються допомагати

Нардеп зазначає, що донори відмовляються допомагати, читаючи новини

12 листопада 2025, 18:19
Недилько Ксения

Через корупцію в енергетичній сфері Україна починає втрачати підтримку приватних донорів, розповів член парламентського комітету з питань енергетики Сергій Нагорняк в етері КИЇВ24.

"Учора мені подзвонили приватні донори, які мали купити трансформатор для Сумської області. Вони прочитали новини й сказали: "Ви можете дозволити собі купити не один трансформатор — вам відомі всі прізвища. Звертайтеся до них". І відмовилися від допомоги", – зазначив політик.

Нагорняк додав, що тепер буде складно вести переговори з партнерами про підтримку енергетики напередодні зими. За його словами, ситуація негативно вплине на міжнародний імідж України, а росіяни обов’язково використають її у своїх цілях.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у студії "Квартал 95" прокоментували зв'язок із Міндічем: "Співвласник юридично пов’язаний із Студією, але не бере участі в діяльності й не впливає на рішення команди".

У команді заявили, що "Квартал 95" — не одна людина, а бренд і велика команда, яка займається винятково виробництвом аудіо-візуального контенту. "У різний час поруч із нами були різні люди — актори, продюсери, автори, спеціалісти з різних напрямів. Просимо не використовувати бренд "Квартал 95" у спекулятивних чи політизованих контекстах", – йдеться в повідомленні.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Студія "Квартал 95" закликала не використовувати її бренд "у спекулятивних чи політизованих контекстах" на тлі розслідування ймовірної корупції в енергетиці. Підозрюваним у справі є один зі співвласників "Кварталу 95" — бізнесмен Тимур Міндіч.



