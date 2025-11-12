Из-за коррупции в энергетической сфере Украина начинает терять поддержку частных доноров, рассказал член парламентского комитета по вопросам энергетики Сергей Нагорняк в эфире КИЕВ24.

В Раде шокированы: из-за коррупционных скандалов частные доноры отказываются помогать

"Вчера мне позвонили частные доноры, которые должны были купить трансформатор для Сумской области. Они прочли новости и сказали: "Вы можете позволить себе купить не один трансформатор — вам известны все фамилии. Обращайтесь к ним". И отказались от помощи", – отметил политик.

Нагорняк добавил, что теперь будет сложно вести переговоры с партнерами о поддержке энергетики в преддверии зимы. По его словам, ситуация негативно отразится на международном имидже Украины, а россияне обязательно используют ее в своих целях.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в студии "Квартал 95" прокомментировали связь с Миндичем: "Совладелец юридически связан со Студией, но не участвует в деятельности и не влияет на решение команды".

В команде заявили, что "Квартал 95" — не один человек, а бренд и большая команда, занимающаяся исключительно производством аудио-визуального контента. "В разное время рядом с нами были разные люди — актеры, продюсеры, авторы, специалисты по разным направлениям. Просим не использовать бренд "Квартал 95" в спекулятивных или политизированных контекстах", – говорится в сообщении. Студия "Квартал 95" призвала не использовать ее бренд "в спекулятивных или политизированных контекстах" на фоне расследования предполагаемой коррупции в энергетике. Подозреваемый по делу один из совладельцев "Квартала 95" — бизнесмен Тимур Миндич.